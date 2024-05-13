В этом году Россия вывела свои ядерные угрозы на новый уровень. В феврале США сообщили союзникам, что государство-агрессор может развернуть ядерное оружие или макет боеголовки в космосе уже в 2024 году.

Говорится, собственно, о ядерном оружии для уничтожения спутников. Размещение такого вооружения на орбите нарушит Договор о космосе 1967 года, который подписал еще СССР.

Чем опасно ядерное оружие в космосе, что вообще происходит вокруг этой темы и какой план у России – читайте в материале 24 Канала.

Новый уровень угроз в космосе. Что задумала Россия

В феврале 2024 года председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер предупредил о серьезной, но неопределенной угрозе безопасности со стороны России. Позже президент США Джо Байден заявил, что Кремль разрабатывает противоспутниковое космическое оружие, не представляющее прямой угрозы человеческим жизням.

К теме Россия пытается разработать ядерное космическое оружие для уничтожения спутников, – CNN

В Кремле, конечно, опровергли информацию, как всегда все спихнув на США, сообщал Bloomberg.

Мы всегда были категорически против и сейчас выступаем против размещения ядерного оружия в космосе. Мы делаем в космосе только то, что и другие страны, включая Соединенные Штаты,

– заявил в феврале президент России Владимир Путин во время встречи с тогда еще министром обороны Сергеем Шойгу.

Есть и другая угроза. Джон Пламб, экс-помощник министра обороны США по вопросам космической политики, заявил, что Пентагон следит за развертыванием Россией ядерного оружия в космосе не только в качестве угрозы спутникам, но и в более широком масштабе.



Россия теперь угрожает и в космосе / фото Роскосмос

В интервью SpaceNews Пламб сказал, что США потратили десятилетия на разработку стратегии борьбы с потенциальным противоспутниковым оружием. Но разработка Россией ядерного оружия космического базирования, по мнению разведки США, является "отдельной угрозой", что будет иметь неизбирательный эффект в случае применения. То есть это оружие может поразить не только спутники.

Чем слабее государство в своей конвенционной военной силе, тем больше оно будет полагаться на ядерное оружие. Россия истощает много своих обычных сил на украинском фронте. Не имея возможности развертывать спутники так широко, как Соединенные Штаты и Китай, Россия может использовать орбитальное ядерное оружие, чтобы парализовать спутниковые сети Америки. Это вопиющий случай,

– отметил Пламб.

Подрывали ли ядерное оружие в космосе раньше Соединенные Штаты провели высотное ядерное испытание Starfish Prime в 1962 году, что повлекло интенсивное радиационное воздействие в космосе. На ракете "Тор" в космос запустили ядерную боеголовку с зарядом W49 мощностью 1,44 мегатонны. Ее взорвали на высоте 400 километров над атоллом Джонстон в Тихом океане.



Чтобы ядерный взрыв не вызвал проблем со здоровьем населения, местом испытания выбрали отдаленный остров в Тихом океане в полутора тысячах километров от Гавайев. Термоядерная боеголовка сдетонировала на высоте 400 километров. Импульс достиг Гавайев и погасил сотни уличных фонарей, сломались некоторые электроприборы, радиосвязь исчезла на несколько часов. Образовался искусственный радиационный пояс, который вывел из строя десяток американских спутников, а также британский и советский космические аппараты.

Джон Пламб отметил, что в современных условиях, когда на орбите находится значительно больше спутников, последствия будут совсем другими.



Вспышка от Starfish Prime в небе / The Atomic Archive

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Важно! В ноябре 2021 года Россия уже прибегла к испытанию противоспутникового оружия, но не ядерного. Был поражен неактивный советский спутник "Целина-Д", который находился на орбите с 1982 года. Ракета поразила спутник, что привело к образованию поля мусора из более 1 500 фрагментов.



Членам экипажа МКС пришлось укрыться в космическом корабле от опасности уничтожения станции. Администратор NASA Билл Нельсон тогда заявил, что "возмущен таким безответственным и дестабилизирующим действием".

Россия против. Как государство-агрессор ветировало резолюцию Совбеза ООН

Сразу же в феврале этого года вопрос недопустимости ядерной эскалации России в космосе поднял госсекретарь США Энтони Блинкен. Со своими китайским и индийским коллегами Блинкен обсудил это на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Любая ядерная детонация в космосе приведет к уничтожению не только американских спутников, но и спутников Индии и Китая,

– подчеркнул Блинкен.

К теме "Что-то скрывают": Россия наложила вето на резолюцию ООН по ядерному оружию в космосе

Пока что российская риторика не меняется. В апреле Россия ветировала резолюцию Совета безопасности ООН, которая призывает все страны не допустить гонки вооружений в космосе.

Обратите внимание! Проект резолюции, предложенный США и Японией, имел целью подтвердить принцип, уже изложенный в Договоре о космосе 1967 года. Однако Россия заявила о "твердой приверженности" действующему договору.



В предложенном проекте содержался призыв ко "всем государствам, в частности тем, которые имеют большой космический потенциал, активно способствовать достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве".

Проект резолюции также призвал страны соблюдать Договор о космосе, согласно которому все стороны согласились не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, которые несут ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения.

Из 15 членов совета 13 проголосовали "за", Россия – один из пяти постоянных членов с правом вето – проголосовала против, а Китай воздержался.

Представитель России в ООН Василий Небензя назвал американо-японскую резолюцию "циничным выходом" со "скрытыми мотивами".

Справочно! Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов – США, Великобритании, Франции, Китая и России, каждый из которых имеет право вето, и 10 мест, которые чередуются между другими государствами-членами ООН.



Россия угрожает астронавтам / Фото NASA

Назад в XX век. Какие последствия будет иметь подрыв ядерного оружия в космосе

Россия является наследницей советской космической и ядерной программ, а Советский Союз еще в начале 1960-х проводил ядерные взрывы в космосе. С технической точки зрения, Россия может разместить ядерную бомбу в космосе, поскольку является и ядерной державой, и владеет ракетными технологиями, объяснила 24 Каналу Наталья Боротканич – экс-координатор космических проектов Noosphere, доцент кафедры международных отношений и стратегических студий Национального авиационного университета, популяризатор науки и автор научных статей на тему космоса.

По словам эксперта, за последние 10 лет Россия значительно расширила свой военно-космический потенциал. Следствием испытания противоспутникового оружия в конце 2021 года Россией стало образование большого облака мусора, что угрожает в частности жизни российских космонавтов.

Россия также создает средства направленной энергии, такие как лазеры для ослепления фотоспутников.

Россияне провели испытания космических аппаратов, что могут маневрировать на орбите, приближаться к спутникам и наблюдать за ними, или, в случае необходимости, свести их с орбиты. Также известно, что Россия неоднократно прибегала к средствам радиоэлектронной борьбы, в частности атаковала спутниковую систему Starlink, которая обеспечивает связь для украинских военных. Однако все эти средства малоэффективны во времена, когда спутниковые группировки насчитывают сотни, или даже тысячи космических аппаратов. Уничтожение нескольких спутников не выводит из строя всю систему,

– отмечает Наталья Боротканич.

"Очевидно, что Россия ищет более надежный способ уничтожения большого количества спутников, и может прибегнуть к развертыванию ядерного противоспутникового оружия в космосе. Ядерный взрыв может вызвать мощный электромагнитный импульс, который выведет из строя электронику многих космических аппаратов поблизости. К тому же ядерное оружие в космосе сложнее обнаружить, что может создать эффект неожиданности для США и их партнеров", – добавляет специалист.

Ученая считает, что последствия применения такого оружия могут быть губительными не только в космосе, но и на земле.

В 1961 – 1962 годах СССР провел серию высотных ядерных взрывов по программе "Операция-К", четыре из которых – непосредственно в космосе. Тесты позволили впервые получить данные о влиянии ядерного взрыва на радиосвязь.

Во время взрыва на Земле не было ни звука, ни ударной волны – только яркая вспышка и сверхмощный электромагнитный импульс. Следствием стал ряд коротких замыканий электроприборов, в радиусе тысячи километров зафиксировали сильные радиопомехи системы ПВО, из строя вышел силовой кабель, закопанный на один метр вглубь.

Вряд ли Россия решится применить ядерное оружие в космосе сейчас, поскольку мишенью станут и ее спутники, говорит Боротканич.

Но Кремль может прибегнуть к ядерному шантажу и попытаться сдерживать США и союзников от определенных действий, или добиться уступок в определенных вопросах. В то же время Россия неоднократно заявляла, что гражданские коммерческие спутники, которые помогают украинским военным, представляют угрозу ее национальной безопасности, а потому рассматриваются ими как законная военная цель. Кремль может легко пренебречь интересами других космических государств ради достижения собственных целей,

– подчеркнула собеседница.

Сейчас информации о том, что Россия вывела в космос ядерное оружие, или планирует это сделать в ближайшее время, нет.

"Крупнейшим космическим игрокам – США, Китаю и Индии – стоит объединить усилия и противостоять России ради сохранения безъядерного статуса космоса и недопущения любых недружественных действий в безвоздушном пространстве. В противном случае агрессия России технологически может нас отбросить назад в ХХ век", – резюмирует ученая.