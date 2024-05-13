Цьогоріч Росія вивела свої ядерні погрози на новий рівень. У лютому США повідомили союзникам, що держава-агресорка може розгорнути ядерну зброю або макет боєголовки в космосі вже у 2024 році.

Мовиться, власне, про ядерну зброю для знищення супутників. Розміщення такого озброєння на орбіті порушить Договір про космос 1967 року, який підписав ще СРСР.

Чим небезпечна ядерна зброя у космосі, що взагалі відбувається навколо цієї теми та який план у Росії – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Новий рівень погроз у космосі. Що задумала Росія

У лютому 2024 року голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер попередив про серйозну, але невизначену загрозу безпеці з боку Росії. Пізніше президент США Джо Байден заявив, що Кремль розробляє протисупутникову космічну зброю, що не становить прямої загрози людським життям.

До теми Росія намагається розробити ядерну космічну зброю для знищення супутників, – CNN

У Кремлі, звичайно, спростували інформацію, як завжди все спихнувши на США, повідомляв Bloomberg.

Ми завжди були категорично проти й зараз виступаємо проти розміщення ядерної зброї в космосі. Ми робимо в космосі тільки те, що й інші країни, включно зі Сполученими Штатами,

– заявив у лютому президент Росії Владімір Путін під час зустрічі з тоді ще міністром оборони Сергєєм Шойгу.

Є й інша загроза. Джон Пламб, експомічник міністра оборони США з питань космічної політики, заявив, що Пентагон стежить за розгортанням Росією ядерної зброї в космосі не лише як загрозу супутникам, а й у ширшому масштабі.



Росія тепер погрожує і в космосі / фото Роскосмос

В інтерв'ю SpaceNews Пламб сказав, що США витратили десятиліття на розробку стратегії боротьби з потенційною протисупутниковою зброєю. Але розробка Росією ядерної зброї космічного базування, на думку розвідки США, є "окремою загрозою", що матиме невибірковий ефект у випадку застосування. Тобто ця зброя може уразити не лише супутники.

Чим слабша держава у своїй конвенційній військовій силі, тим більше вона покладатиметься на ядерну зброю. Росія виснажує багато своїх звичайних сил на українському фронті. Не маючи можливості розгортати супутники так широко, як Сполучені Штати та Китай, Росія може використати орбітальну ядерну зброю, щоб паралізувати супутникові мережі Америки. Це кричущий випадок,

– зазначив Пламб.

Чи підривали ядерну зброю у космосі раніше Сполучені Штати провели висотне ядерне випробування Starfish Prime у 1962 році, що спричинило інтенсивний радіаційний вплив у космосі. На ракеті "Тор" у космос запустили ядерну боєголовку із зарядом W49 потужністю 1,44 мегатонни. Її підірвали на висоті 400 кілометрів над атолом Джонстон у Тихому океані.



Щоб ядерний вибух не спричинив проблем зі здоров'ям населення, місцем випробування обрали віддалений острів у Тихому океані за півтори тисячі кілометрів від Гаваїв. Термоядерна боєголовка здетонувала на висоті 400 кілометрів. Імпульс сягнув Гаваїв і погасив сотні вуличних ліхтарів, зламалися деякі електроприлади, радіозв'язок зник на кілька годин. Утворився штучний радіаційний пояс, який вивів з ладу десяток американських супутників, а також британський та радянський космічні апарати.

Джон Пламб наголосив, що в сучасних умовах, коли на орбіті перебуває значно більше супутників, наслідки будуть зовсім іншими.



Спалах від Starfish Prime у небі / The Atomic Archive

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Важливо! У листопаді 2021 року Росія вже вдалася до випробування протисупутникової зброї, але не ядерної. Було уражено неактивний радянський супутник "Целіна-Д", який перебував на орбіті з 1982 року. Ракета вразила супутник, що призвело до утворення поля сміття з понад 1 500 фрагментів.



Членам екіпажу МКС довелося сховатися у космічному кораблі від небезпеки знищення станції. Адміністратор NASA Білл Нельсон тоді заявив, що "обурений такою безвідповідальною та дестабілізаційною дією".

Росія проти. Як держава-агресор ветувала резолюцію Радбезу ООН

Відразу ж у лютому цього року питання недопустимості ядерної ескалації Росії у космосі порушив держсекретар США Ентоні Блінкен. Зі своїми китайським та індійським колегами Блінкен обговорив це на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Будь-яка ядерна детонація в космосі призведе до знищення не лише американських супутників, а й супутників Індії та Китаю,

– наголосив Блінкен.

До теми "Щось приховують": Росія наклала вето на резолюцію ООН щодо ядерної зброї в космосі

Поки що російська риторика не змінюється. У квітні Росія ветувала резолюцію Ради безпеки ООН, що закликає всі країни не допустити гонки озброєнь у космосі.

Зверніть увагу! Проєкт резолюції, запропонований США та Японією, мав на меті підтвердити принцип, уже викладений у Договорі про космос 1967 року. Однак Росія заявила про "тверду відданість" чинному договору.



У запропонованому проєкті містився заклик до "всіх держав, зокрема тих, які мають великий космічний потенціал, активно сприяти досягненню мети мирного використання космічного простору та запобігання гонці озброєнь у космічному просторі".

Проєкт резолюції також закликав країни дотримуватися Договору про космос, згідно з яким усі сторони погодилися не розміщувати на орбіті навколо Землі будь-які об’єкти, що несуть ядерну зброю або будь-які інші види зброї масового знищення.

З 15 членів ради 13 проголосували "за", Росія – один із п'яти постійних членів з правом вето – проголосувала проти, а Китай утримався.

Представник Росії в ООН Васілій Небензя назвав американо-японську резолюцію "цинічним виходом" із "прихованими мотивами".

Довідково! Рада Безпеки ООН складається з п'яти постійних членів – США, Великобританії, Франції, Китаю та Росії, кожен з яких має право вето, і 10 місць, які чергуються між іншими державами-членами ООН.



Росія загрожує астронавтам / Фото NASA

Назад у XX століття. Які наслідки матиме підрив ядерної зброї у космосі

Росія є спадкоємицею радянської космічної та ядерної програм, а Радянський Союз ще на початку 1960-их проводив ядерні вибухи у космосі. З технічної точки зору, Росія може розмістити ядерну бомбу в космосі, оскільки є і ядерною державою, і володіє ракетними технологіями, пояснила 24 Каналу Наталя Боротканич – екскоординаторка космічних проєктів Noosphere, доцентка кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій Національного авіаційного університету, популяризаторка науки та авторка наукових статей на тему космосу.

За словами експертки, за останні 10 років Росія значно розширила свій військово-космічний потенціал. Наслідком випробування протисупутникової зброї наприкінці 2021 року Росією стало утворення великої хмари сміття, що загрожує зокрема життю російських космонавтів.

Росія також створює засоби спрямованої енергії, такі як лазери для засліплення фотосупутників.

Росіяни провели випробування космічних апаратів, що можуть маневрувати на орбіті, наближатися до супутників і спостерігати за ними, або, в разі необхідності, звести їх з орбіти. Також відомо, що Росія неодноразово вдавалася до засобів радіоелектронної боротьби, зокрема атакувала супутникову систему Starlink, яка забезпечує зв'язок для українських військових. Проте усі ці засоби є малоефективними у часи, коли супутникові угрупування нараховують сотні, або навіть тисячі космічних апаратів. Знищення кількох супутників не виводить з ладу усю систему,

– зазначає Наталя Боротканич.

"Очевидно, що Росія шукає більш надійний спосіб знищення великої кількості супутників, і може спромогтися до розгортання ядерної протисупутникової зброї у космосі. Ядерний вибух може спричинити потужний електромагнітний імпульс, який виведе з ладу електроніку багатьох космічних апаратів поблизу. До того ж ядерну зброю у космосі складніше виявити, що може створити ефект неочікуваності для США та їхніх партнерів", – додає фахівчиня.

Науковиця вважає, що наслідки застосування такої зброї можуть бути згубними не лише в космосі, а й на землі.

У 1961 – 1962 роках СРСР провів серію висотних ядерних вибухів за програмою "Операція-К", чотири з яких – безпосередньо в космосі. Тести дозволили вперше отримати дані про вплив ядерного вибуху на радіозв'язок.

Під час вибуху на Землі не було ні звуку, ні ударної хвилі — лише яскравий спалах та надпотужний електромагнітний імпульс. Наслідком стала низка коротких замикань електроприладів, у радіусі тисячі кілометрів зафіксували сильні радіоперешкоди системи ППО, з ладу вийшов силовий кабель, закопаний на один метр вглиб.

Навряд чи Росія наважиться застосувати ядерну зброю в космосі зараз, оскільки мішенню стануть і її супутники, каже Боротканич.

Але Кремль може вдатися до ядерного шантажу і спробувати стримувати США та союзників від певних дій, або домогтися поступок у певних питаннях. Водночас Росія неодноразово заявляла, що цивільні комерційні супутники, які допомагають українським військовим, становлять загрозу її національній безпеці, а тому розглядаються ними як законна військова ціль. Кремль може легко знехтувати інтересами інших космічних держав заради досягнення власних цілей,

– наголосила співрозмовниця.

Наразі інформації про те, що Росія вивела в космос ядерну зброю, або планує це зробити найближчим часом, немає.

"Найбільшим космічним гравцям – США, Китаю та Індії – варто об'єднати зусилля та протистояти Росії заради збереження без'ядерного статусу космосу та недопущення будь-яких недружніх дій у безповітряному просторі. У іншому випадку агресія Росії технологічно може нас відкинути назад у XX століття", – резюмує науковиця.