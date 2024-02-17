Журналісти CNN зазначили, що ця ядерна зброя все ще розробляється і ще не на орбіті. Однак запуск такої зброї стане новим історичним рубіконом в історії світової безпеки.

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Які можливі характеристики майбутньої нової зброї Росії

Автори матеріалу наголосили, що ця нова зброя створить імпульс електромагнітної енергії та потік високозаряджених частинок, які продиратимуться через простір, щоб порушити роботу супутників, що обертаються навколо Землі.

Міністерство оборони США та розвідка протягом багатьох років відстежували спроби Росії розробити широкий спектр протисупутникової зброї, включно з "ядерним електромагнітним імпульсом" або ЕМІ, як називають цю зброю військові.

За словами одного з чиновників оборонного відомства, в останні місяці з'явився потік розвідувальних звітів, які стосувалися саме зусиль Росії розробити ядерні протисупутникові засоби.

Але нещодавно Росія досягла прогресу у своїх зусиллях з розробленням "ядерного електромагнітного імпульсу". За словами президента США Джо Байдена, розвідувальне товариство виявило "можливість запустити систему в космос, яка теоретично могла б завдати шкоди", але цього ще наразі не сталося.

Це не нова концепція, і вона сягає задуму пізньої холодної війни,

– сказав один американський чиновник.

Однак, на думку журналістів, велике побоювання будь-якого можливого пристрою ядерного ЕМІ на орбіті полягає в тому, що він може створити "мінне поле" з виведених із ладу супутників, які виявляться небезпечними для будь-яких нових супутників.

Автори матеріалу підкреслили, що не відразу було зрозуміло, чи може російський пристрій, впливати на GPS і ядерні супутники командування та управління, які працюють на вищій орбіті, ніж комерційні чи державні супутники. Але колишній високопосадовець з космосу в Пентагоні сказав CNN, що супутники командування та управління можуть бути вразливими залежно від того, наскільки близько вони знаходяться до ЕМІ, скільки їм років і наскільки сильний був вибух.

Така ядерна зброя стане останньою для Росії

Водночас експерти попередили про потенційну загрозу, яку становить ядерна зброя електромагнітного імпульсу. Зокрема, ця зброя може знищити великі угруповання малих супутників, зокрема, Starlink компанії SpaceX.

Джерела вказують на те, що така зброя була б "останнім засобом" для Росії, оскільки вона також може завдати шкоди російським супутникам, що розташовані в космосі поблизу.

Однак рівень розвитку цієї технології залишається незрозумілим, оскільки в останні роки Росія зіткнулася з публічними невдачами у своїх ядерних технологіях. Так, у 2019 році семеро росіян загинули в результаті ядерної аварії, яка сталася, коли Москва намагалася забрати крилату ракету з ядерним двигуном, яка впала в Біле море під час невдалого випробування.

Нещодавня оцінка американської розвідки щодо прогресу Росії у створенні зброї ЕМІ викликала занепокоєння серед законодавців, що спонукало до проведення брифінгу для всіх членів Палати представників Конгресу США.

Оприлюднення цих чутливих розвідувальних даних викликало тривогу в розвідувальному товаристві, яке докладає зусиль для збереження доступу до такої інформації.

Адміністрація Байдена стверджує, що розгортання Росією ядерної зброї ЕМІ порушило б Договір про космос 1967 року, який забороняє використання зброї масового знищення в космосі.

Зверніть увагу! Президент США Джо Байден підтвердив наміри росіян розмістити в майбутньому ядерну зброю у космос. Однак глава Сполучених Штатів наголосив, що для американців немає небезпеки у зв'язку з цими задумами Росії.