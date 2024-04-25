Очевидно, россиянам не нравится ограничение в угрозах по использованию ядерного оружия в любых проявлениях. Ведь подобные высказывания и действия являются их любимым делом.

Смотрите также Это наше дело с Путиным, – Лукашенко об использовании ядерного оружия

Россия наложила вето

Известно, что за эту резолюцию проголосовало 13 стран из 15. Как ни странно, Россия выступила против, одновременно Китай воздержался. Посол России в ООН Василий Небензя назвал резолюцию "абсолютно абсурдной и политизированной".

Как пояснили в ООН, резолюция призвала бы все страны не разрабатывать и не размещать ядерное или другое оружие массового уничтожения в космосе, запрещенное международным договором 1967 года, в который входили США и Россия. В частности, она бы предусматривала разрешение на проверки ее соблюдения в случае необходимости.

Представительница США Линда Томас-Гринфилд заявила после голосования, что по словам российского диктатора Владимира Путина, Москва не намерена размещать ядерное оружие в космосе, но вето страны показывает, что правительство "может что-то скрывать".

Как и ранее, Путин заявил, что Кремль якобы не планирует размещать ядерное оружие в космосе. Диктатор заявил, что его страна якобы лишь разработала космический потенциал, аналогичный американскому.

Почему же Россия так принципиально против

Журналисты CNN сообщали, что Россия пытается разработать ядерное космическое оружие для уничтожения спутников. Это новое оружие создаст импульс электромагнитной энергии и поток высокозаряженных частиц, которые будут продираться через пространство, чтобы нарушить работу спутников, вращающихся вокруг Земли.

Министерство обороны США и разведка в течение многих лет отслеживали попытки России разработать широкий спектр противоспутникового оружия, включая "ядерный электромагнитный импульс" или ЭМИ, как называют это оружие военные.

Недавно Россия достигла прогресса в своих усилиях по разработке "ядерного электромагнитного импульса". По словам президента США Джо Байдена, разведывательное общество обнаружило "возможность запустить систему в космос, которая теоретически могла бы нанести вред", но этого еще пока не произошло.

В то же время эксперты предупредили о потенциальной угрозе, которую представляет ядерное оружие электромагнитного импульса. В частности, это оружие может уничтожить большие группировки малых спутников, в частности, Starlink компании SpaceX.