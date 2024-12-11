У грудні американські медіа повідомили, що Україна отримала доступ до системи Starshield, розробленої SpaceX. Це військова версія мережі супутникового інтернету Starlink від компанії Маска. У специфіці Starshield відзначається покращене шифрування, що дозволяє її використовувати у військових цілях, зокрема для надійного зв’язку та передачі даних.

Ця технологія стане у нагоді українським військовим для координації дій, обміну інформацією та посилення обороноздатності в умовах широкомасштабної війни з Росією.

Система доступна виключно через погодження з урядом США, оскільки належить до критично важливих оборонних технологій, що регулюються американськими військовими. Передача доступу Україні сталася через два роки після представлення проєкту Starlink. 24 Канал розповідає, що відомо про Starshield та впровадження цієї системи в Україні.

В чому особливість Starshield Презентований у грудні 2022 року, проєкт орієнтовано на створення спеціалізованих супутників, які можуть виконувати завдання, що передбачають спостереження Землі, зв’язок і передачу корисного навантаження. Starshield також використовує наявну інфраструктуру Starlink, але забезпечує більший рівень безпеки та адаптації до специфічних потреб військових клієнтів.



Наразі Starshield демонструє значний потенціал у підвищенні кібербезпеки й стійкості зв'язку завдяки використанню мережі невеликих супутників, що створюють розгалужене глобальне покриття. Очікується, що впровадження технології стане важливим кроком у модернізації військових комунікацій України. Презентований у грудні 2022 року, проєкт орієнтовано на створення спеціалізованих супутників, які можуть виконувати завдання, що передбачають спостереження Землі, зв’язок і передачу корисного навантаження. Starshield також використовує наявну інфраструктуру Starlink, але забезпечує більший рівень безпеки та адаптації до специфічних потреб військових клієнтів.Наразі Starshield демонструє значний потенціал у підвищенні кібербезпеки й стійкості зв'язку завдяки використанню мережі невеликих супутників, що створюють розгалужене глобальне покриття. Очікується, що впровадження технології стане важливим кроком у модернізації військових комунікацій України. На відміну від Starlink, який орієнтований на споживачів і комерційне використання, Starshield розроблений для урядових потреб із фокусом на трьох основних напрямках: спостереження за Землею, комунікації та розміщення спеціалізованого обладнання на платформі супутників Starshield. Ця система забезпечуватиме вищий рівень безпеки порівняно з Starlink, зокрема криптографічні можливості для обробки секретних даних і розміщення конфіденційних корисних навантажень, відповідно до найвищих вимог уряду. Супутники Starshield також будуть сумісні з іншими апаратами, які оснащені лазерними терміналами зв'язку, як у Starlink.

Що відомо про Starshield для України

Про те, що компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт від Пентагону на розширення доступу України до більш безпечної та мілітаризованої версії своєї супутникової мережі Starlink – Starshield, повідомило американське видання Bloomberg 6 грудня.

Цей крок є "ескалацією" участі SpaceX у війні попри неоднозначну та інколи проросійську позицію Ілона Маска щодо неї.



Супутник Starshield / SpaceX

Ілон Маск має власну позицію щодо російської агресії проти України, яка не завжди виявляє однозначну підтримку України як жертви. Серед його висловлювань можна виділити кілька ключових тез:

"Було трагічною втратою життя для України атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та сильнішу артилерію, без переваги в повітрі";

"Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на Заході, але Росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні";

"Чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки не дійде до Дніпра";

"Якщо війна триватиме досить довго, то впаде й Одеса";

"Донбас та Крим мають стати частиною Росії".

Також повідомлялося, що Маск обмежував покриття супутникового інтернету Starlink над Кримом, що заважало Україні проводити повноцінні операції в цьому регіоні.

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Згідно з контрактом Пентагону, 2 500 терміналів Starlink, що вже працюють в Україні, отримають доступ до системи Starshield, стійкої до хакерських атак і глушіння. Це додається до 500 терміналів, які вже були підключені до Starshield раніше. Усього, за словами Комерційного офісу супутникових систем Космічного командування США, 3 000 терміналів отримують послугу через два контракти, обидва з яких триватимуть до 2025 року.

Контракт, укладений у серпні, залишався засекреченим. Він передував обранню Дональда Трампа у 2024 році й планам президента Джо Байдена посилити військову допомогу Україні, щоб зміцнити її позиції в переговорах. Передбачається, що Трамп може чинити тиск на президента Володимира Зеленського для завершення конфлікту з Росією.

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Хоча вартість нового контракту не розголошується, раніше укладений договір на 500 терміналів оцінювався у 40 мільйонів доларів. SpaceX поки не коментує угоду.

Новий контракт для SpaceX був укладений у межах програми Космічних сил США "Proliferated Low Earth Orbit", яка використовує послуги супутникового зв'язку на висотах від 160 до 1,900 кілометрів над Землею.

Майбутнє допомоги США Україні, як і участь SpaceX у цьому процесі, залишається невизначеним. Ілон Маск, ключовий радник Трампа, раніше висловлювався проти військового використання Starlink, заявляючи, що не дозволить ескалації конфлікту, яка може призвести до Третьої світової війни. У 2022 році він навіть погрожував припинити фінансування Starlink в Україні, посилаючись на високі витрати.

Важливо! Незабаром після виборів Маск долучився до телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, що підкреслило його вплив на обраного президента США.



Повідомлялося про те, що Зеленський подякував Маску за систему Starlink, яка забезпечує зв'язок в Україні з початку війни в лютому 2022 року.

Як у США працюють над стеженням за супротивником з космосу

Національне розвідувальне управління США (NRO) закуповує сузір'я сотень супутників для збору розвідданих у SpaceX, зокрема для відстеження цілей на землі на підтримку наземних операцій, пише TWZ.

Хоча деталі цього проекту не розголошуються детально, можна відстежити очевидні паралелі з раніше озвученими планами Космічних сил США щодо високосекретної космічної програми радарного спостереження, яку вони вперше оголосили у той самий час, коли SpaceX отримала контракт від NRO.

Бізнес-підрозділ Starshield компанії SpaceX, який займається продажами для урядів, працює над новими супутниками-шпигунами на низькій орбіті Землі (LEO) за контрактом на 1,8 мільярда доларів, який був підписаний у 2021 році з NRO. Відомо лише, що розвідники зосередилися на використанні технологій низької орбіти Землі (LEO), розповів речник NRO Трой Мейнк на конференції Satellite 2024.

Starlink вже пропонує безпрецедентне шифрування даних кінцевих користувачів. Starshield використовує додаткові можливості високоякісного криптографічного захисту для розміщення засекречених корисних навантажень та обробки даних у безпечному середовищі, відповідаючи найвищим вимогам урядів. Міжсупутниковий лазерний комунікаційний термінал Starlink, який є єдиним лазерним комунікаційним пристроєм, що працює в орбіті в масштабі сьогодні, може бути інтегрований у супутники партнерів для включення в мережу Starshield,

– мовиться на сайті Starshield.

Лазерні системи комунікації здатні швидко передавати великі обсяги інформації та є високо захищеними, стійкими до радіоелектронної боротьби. Інформація про конкретні можливості супутників, які NRO нібито закуповує у SpaceX, обмежена.

Reuters повідомляло, що ці супутники можуть "відстежувати цілі на землі та передавати ці дані до розвідувальних та військових органів США" та мають "можливості для зйомки Землі, які можуть працювати як рій".



Відстеження цілей з космосу / Публічні архіви США

Також відомо, що Космічні сили США будують систему відстеження цілей з космосу GMTI (Ground Moving Target Indicator) – про це у травні 2021 року повідомив генерал Джей Реймонд, тодішній очільник Космічних сил США.

Що таке GMTI Це режим, який дозволяє радарам відрізняти рухомі цілі від статичних і відстежувати їхні дії з часом. Комбінація GMTI та синтетичної апертурної радарної зйомки (SAR) дозволяє отримати дуже детальні зображення землі, навіть через хмари, дим і пил, а також вночі.



Ці технології стали значно компактнішими, особливо завдяки активним радіолокаційним масивам та покращеній обробці даних.

Згодом Національне розвідувальне управління США врешті підтвердило, що активно працює разом з Космічними силами США над можливостями для космічного моніторингу рухомих цілей (GMTI). Вже були запущені прототипи супутників, і вони успішно функціонують.

За словами директора NRO Крістофера Сколезе, прототипи були розроблені за три роки та пройшли випробування, що дозволило перейти до виробництва. Це також підтверджується бюджетними документами, які зазначають співпрацю з NRO для розвитку систем GMTI.

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Розширення розвідувальних можливостей США та союзників, зокрема для допомоги Україні є актуальним у світлі загроз від Китаю, на який опирається Росія. Уже під час повномасштабного вторгнення Росії до України стало відомо, що Росія та Китай розглядають використання ядерної зброї для нападу на великі супутникові сузір'я. Китайські вчені, пов'язані з Народно-визвольною армією Китаю, також висловлювали занепокоєння щодо потенційних загроз з боку Starlink, зокрема, на основі спостережень під час війни в Україні.

Масштабування супутників зробить задачу з їх ліквідації однозначно складнішою для нової "осі зла".