У західних ЗМІ кажуть, що Зеленський був дещо заспокоєний тим, що він почув від новообраного президента США. Про це пише 24 Канал із посиланням на Axios.

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Що означає участь Маска у розмові Трампа та Зеленського

Журналісти кажуть, що участь Маска у розмові підкреслює те, наскільки впливовим може бути він у другій адміністрації Трампа, а також вказує на невизначеність щодо того, як саме новий президент США буде діяти щодо України.