В западных СМИ говорят, что Зеленский был несколько успокоен тем, что он услышал от новоизбранного президента США.

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Что означает участие Маска в разговоре Трампа и Зеленского

Журналисты говорят, что участие Маска в разговоре подчеркивает то, насколько влиятельным может быть он во второй администрации Трампа, а также указывает на неопределенность относительно того, как именно новый президент США будет действовать в отношении Украины.