Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time.

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Трамп висловився про те, як збирається закінчити війну

Так, в інтерв'ю виданню Дональд Трамп визнав, що закінчити війну за 24 години виявилося складніше, аніж він стверджував.

У відповідь на питання, чи покине новообраний президент США Україну, той заявив, що використає підтримку як важіль впливу проти Росії на майбутніх переговорах.

Я хочу досягти угоди. І єдиний спосіб досягти згоди – це не кидати,

– вказав він.

Водночас Трамп розкритикував Київ за удари далекобійною зброєю по території Росії. Він заявив, що "категорично не згоден" з цим. Він вдавався в питання, навіщо США це роблять, адже це лише "посилює цю війну".

До слова, Трамп став "Людиною року" за версією Time вже вдруге. Він отримав це звання і 8 років тому – тобто у 2016 році, коли вперше переміг на президентських виборах у США.