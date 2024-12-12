Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time у соцмережі Х. За це звання також "змагались" Юлія Навальна, Ілон Маск та інші.

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Хто став "Людиною року 2024"

Нещодавно Time оголосив 10 претендентів на звання "Людина року 2024", серед яких був і Дональд Трамп. Американський журнал назвав його перемогу на президентських виборах у США у листопаді "історичною", оскільки відтепер він стане найстарішим американським лідером, який обіймав пост.

Також видання відзначало його успіх у зборі голосів у всіх хитких штатах. Не менш вражаючим стало й те, що він обійме посаду президента Сполучених Штатів, попри рішення суду присяжних у Нью-Йорку, який засудив його за 34 звинуваченнями у шахрайстві.

Дональд Трамп став Людиною року за версією TIME,

– йдеться у повідомленні.



Дональд Трамп на обкладинці / Фото Time

Нагадаємо, серед кандидатів на звання також були – Камала Гарріс, принцеса Уельська Кетрін, Ілон Маск, Юлія Навальна, Беньямін Нетаньягу, Джером Павелл, Джо Роган, Клаудія Шейнбаум, а також Марк Цукерберг.