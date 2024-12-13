Політолог Валентин Гладких розповів 24 Каналу, що, на його думку, є позитивні зрушення у політиці новообраного президента США. Він визнає, що війна в Україні виявилася значно складнішою проблемою, ніж йому видавалось, навіть за ситуацію на Близькому Сході.

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Зміна риторики Трампа

Валентин Гладких підкреслив, що Дональд Трамп усвідомлює, що дуже простими методами завершити війну в Україні не вдасться.

Він артикулює про переговори, угоду та те, що буде підтримувати нашу державу. Я б сказав, що це також і певні зусилля президента України та дипломатів. Вони поступово впливають на процес формування поглядів і ставлення Трампа до російсько-української війни,

– зауважив політолог.

Він вважає, що Трамп не має якогось цілісного розуміння причин, особливостей та способів припинення війни в нашій країні.

Україні й надалі важливо формувати ставлення новообраного президента США до подій у тут, щоб не було негативних наслідків у майбутньому не лише для України та Європи, але й для Сполучених Штатів Америки.

Я думаю, що чимало зусиль до цього докладають і наші європейські партнери. Ймовірно, вони намагаються пояснити, що не завжди бажання і вольові рішення дають негайний результат,

– висловився Валентин Гладких.

Він додав, що позиція Трампа щодо недоцільності продовжувати передавати Україні далекобійну зброю, ймовірно, зміниться, адже він усвідомить, що це є вагомим та дієвим інструментом, який може змусити Росію піти на мирні перемовини.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що категорично проти використання американської далекобійної зброї Україною для ударів по території Росії, вважаючи це ескалацією конфлікту. Він наголосив, що США не повинні надсилати ракети, які завдають ударів на сотні миль вглиб російської території, адже це лише погіршує ситуацію.