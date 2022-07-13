Страны Европы и Северной Америки наложили санкции на Россию, запрещавшие доступ к воздушному пространству этих стран. А также любое сотрудничество с россией в авиационной отрасли – продажа или аренда туда самолетов, запчастей к ним или даже обновление программного обеспечения. Компаниям также запрещалось обслуживать самолеты, находившиеся в аренде у российских фирм.

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Это оказалось достаточно большим ударом. Ведь накануне войны против Украины, из 968 самолетов российского коммерческого флота 515 принадлежали нероссийским лизинговым компаниям. Так что после введения санкций их следовало вернуть.

Еще одной проблемой для России стало то, что даже российские самолеты активно используют западные технологии – двигатели, авионику и программное обеспечение. Так что без этого им будет крайне тяжело летать.

Но российские власти решили фактически позволить угнать эти иностранные самолеты – авиаперевозчики получили право не возвращать им лизингодателям. Из-за чего они обратились в суд.

Угнанные самолеты россия начала использовать на внутренних рейсах. Ведь там они недосягаемы для собственников и судебных решений. И все же некоторые самолеты таки пускали на международные рейсы – в те страны, где у России было значительное политическое и экономическое давление.

Давление россии на Шри-Ланку для угона самолета

Одной из таких стран была и Шри-Ланка. Туда активно летали российские авиакомпании. А страна принимала российских туристов, приносивших деньги.

Пока в июне там не задержали самолет Airbus A330-300. Его ирландская компания AerCap арендовала российскому "аэрофлоту". И через два дня после начала войны требовала вернуть. Но российский перевозчик проигнорировал эту просьбу, как и все остальные.

В целом ирландская компания, крупнейший в мире арендодатель коммерческих самолетов, утверждает, что только у нее более 100 самолетов, застрявших в России, по которым она подала 3,5 миллиарда долларов страховых претензий.

Когда 2 июня AerCap выиграл решение суда о прекращении эксплуатации самолета, "аэрофлот" протестовал, отменив все свои рейсы в страну и утверждая, что Шри-Ланка дала России "государственную гарантию" того, что ее самолеты смогут беспрепятственно летать и вылетать. В российском МИДе предупредили посла Шри-Ланки об "отрицательном влиянии" на двусторонние отношения.

Среди угроз москвы было прекращение поставок энергоносителей. Ведь Шри-Ланка к тому времени оказалась на грани кризиса – страну охватила волна протестов.

Дошло до того, что правительство Шри-Ланки опротестовало задержание самолета. И после необходимого решения суда самолет сразу вылетел в Москву. Теперь он продолжает полеты между Россией и Кыргызстаном.

Самолеты безнадежно потеряны

По данным Cirium, западные компании вернули лишь около 80 из 515 самолетов, которые они предоставили в аренду в России.

Даже если компании в конце концов вернут себе самолеты, это еще не конец их волнениям. Поскольку россия предоставила своим отечественным компаниям разрешение на производство запчастей для самолетов, по всей вероятности, они будут содержать детали, не прошедшие строгую проверку западными агентствами. Следовательно, эти самолеты могут не допустить к полетам. А определить, что и когда было заменено на этих самолетах, тоже будет проблематично сделать.