Украинская авиация ежедневно наносит удары по позициям кафиров. Об этом рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, сообщает 24 канал.

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С начала вторжения авиация нанесла более 1700 ударов. Наибольшими целями сейчас логистические центры врага, склады боеприпасов.

россияне не залетают в воздушное пространство Украины

Игнат отметил, что россияне уже 2 с половиной месяца не залетают в украинское воздушное пространство. Враг изменил свою тактику: действует с территории Беларуси, России, Черного и Каспийского морей. Оттуда оккупанты запускают разные типы крылатых ракет.

По словам спикера, сейчас россияне преимущественно используют ракеты советского производства. Есть разговоры, что у них иссякают запасы высокотехнологичных ракет, например, "Калибров" или "Искандеров".

Поэтому оккупанты используют ракеты Х-22, Х-59, Х-31.

Какие ракеты сложнее всего сбивать

Воздушные силы делают все, чтобы сбивать ракеты врага, желает это непросто. Игнат рассказал, что чаще всего сбивают ракеты, летящие со скоростью около 900 километров в час. Это "Калибры", Х-55, Х-101.

Гораздо сложнее сбивать ракеты оперативно-тактических комплексов. Это "Искандер", "Точка У". Последняя летит со скоростью более 4 тысяч километров в час, а "Искандер" – более 8 тысяч километров в час.

Остальные ракеты имеют скорость более 3 тысяч километров в час. В частности, Х-22, попавшая в ТЦ в Кременчуге, Х-31 и "Оникс". Это тоже сложные цели для нашей ПВО.

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