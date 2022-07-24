Ці дані оприлюднив Генштаб ЗСУ. Цифри уточнюватимуть через високу інтенсивність бойових дій.

До теми ЗСУ вже почали чи готуються почати контрнаступ на Херсонщині, – Інститут вивчення війни

Втрати ворога у техніці:

танків – 1722 (+14),

бойових броньованих машин – 3942 (+13),

артилерійських систем – 869 (+5),

РСЗВ – 255 (+2),

засоби ППО – 113 (+0),

літаків – 221 (+0),

гелікоптерів – 188 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0),

крилаті ракети – 170 (+3),

кораблі /катери – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2823 (+3),

спеціальна техніка – 73 (+1).

День для ЗСУ був врожайним на підбиті ворожі танки та бойові броньовані машини. Їх знищили 14 та 13 відповідно. Найбільше втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.

Зверніть увагу! Неподалік Лисичанська українські оборонці ліквідували групу російського ОМОНу. Знищено щонайменше 12 ворогів. Група зайшла на ротацію і щойно прибула в Україну.

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