Загін окупантів тільки заїхав на ротацію і був знищений

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій. Зазначають, що противник зазнав значних втрат серед особового складу.

Увага ЗСУ вже почали чи готуються почати контрнаступ на Херсонщині, – Інститут вивчення війни

Поблизу Лисичанська ЗСУ знищили загін сахалінського омону. Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського омону в районі Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 одразу офіційно денацифікувалися та демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено,

– йдеться у повідомленні.

Окупанти "засідали" в будівлі суду

Попередньо про те, що ЗСУ вдарили по так званому штабі окупантів, який вони розмістили в будівлі суду у Лисичанську повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Там в окупантів якраз була нарада. Тому наші воїни одним махом вдарили по близько пів сотні окупантів.

За словами голови ОВА, тепер в Лисичанську перелякані росіяни намагаються приховати "хлопок" у будівлі суду.

Втрати ворога у війні проти України

На 23 липня втрати росіян сягнули 39 240 ліквідованих окупантів. Втрачає росія також і багато техніки. Дані можуть бути неточні, адже порахувати втрати складно через інтенсивність бойових дій.

До слова, кілька днів тому ЗСУ, серед інших ударів по ворогу, атакували також Чорнобаївку. Також в одному місці завдали удару по базі, де було велике скупчення військ ворога. І такі "феєрверки" тепер ЗСУ влаштовують щодня.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький пояснював, що російська армія зазнала значних втрат на війні в Україні. На жаль, поки що вони не є критичними для противника, адже у них великий мобілізаційний ресурс, але проблеми у військах окупанта лишаються.

Водночас паніка серед російських вояк зростає, адже ЗСУ тепер дістають їх навіть на великій відстані. Так, на Херсонщині понад 1 000 загарбників зараз фактично опинилися в котлі.

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