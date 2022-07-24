До такого висновку дійшли експерти вашингтонського Інституту вивчення війни – ISW. Вони відштовхувалися у своєму аналізі за 23 липня лише від інформації оприлюдненої у відкритих джерелах. Зокрема, днем раніше навіть стало відомо, що на Херсонщині потрапила в "котел" тисяча окупантів.

Зауважте Змусимо окупантів відійти від Херсона, – військовий експерт спрогнозував, яким буде контрнаступ

Що відомо про контрнаступ на Півдні

Експерти підкреслили, що в будь-якому випадку інформація про хід і темпи контрнаступу певний час буде обмеженою. А коли її почнуть оприлюднювати, то дані суттєво відставатимуть від подій.

Експерти ISW зазначають, що територія між лінією фронту та містом Херсоном є сільською та переважно складається з невеликих населених пунктів. Це означає, що є значно менша ймовірність повідомлення про переміщення сил і бойові дії. Така ситуація, на думку фахівців, дозволяє змінювати контроль над місцевістю в цьому районі без доказів, які з'являються у відкритих джерелах.

Влада росії також не має стимулу звітувати про українські територіальні здобутки. ISW звітуватиме про хід будь-яких українських контрнаступів у міру своїх можливостей у межах цих обмежень,

– підсумували Фахівці.

Ймовірно, контрнаступ ЗСУ коментували в Пентагоні

Кореспондент з питань національної безпеки Foreign Policy Джек Деч повідомив деяку інформацію щодо цього з посиланням на анонімного високопоставленого чиновника оборони США. Той нібито заявив, що Збройні Сили України відбили "частину окупованих росією сіл" на Херсонщині. Мовилося про події протягом тижня 15 – 22 липня.

Важливо! Радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань 23 липня заявив, що українські війська справді захопили деякі населені пункти в Херсонській області. Проте він закликав українців не вказувати жодних конкретних даних про хід контрнаступу, поки не буде офіційних заяв від влади та Генштабу ЗСУ.

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