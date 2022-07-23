Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці мужньо протистоять російській агресії. Вони не лише боронять кожен метр рідної землі та відбивають ворожі штурми, а й відправляють на той світ окупантів разом із їхньою технікою.

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Актуальні втрати ворога

Станом на ранок 23 липня у Генштабі повідомили про 39 240 ліквідованих російських бійців. Зауважимо, що упродовж минулої доби 240 загарбників поповнили лави "двохсотих". Також у ворога залишилось значно менше техніки. Уже вдалось знищити:

танків – 1708 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 929 одиниць;

артилерійських систем – 864 одиниці;

РСЗВ – 253 одиниці;

засоби ППО – 113 одиниць;

літаків – 221 одиниця;

гелікоптерів – 188 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 одиниць;

крилаті ракети – 167 одиниць;

кораблі / катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2820 одиниць;

спеціальна техніка – 72 одиниці.



Актуальні втрати ворога станом на 23 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Згідно з даними відомства, найбільше втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках. Водночас слід додати, що відповідні відомості уточнюються.

Ефективно знищувати ворога допомагає зброя, надана міжнародними партнерами. Так, напередодні Джо Байден ухвалив передачу чергового пакету військової допомоги Україні.

ЗСУ отримають ще кілька HIMARS

Це ще один пакет, який входить до програми, започаткованої Байденом ще у травні. Загалом мовиться про 40 мільярдів доларів, які виділили на підтримку України у протистоянні з росією. Більшість цих коштів, ясна річ, спрямовані на оборонний комплекс.

Якщо ж говорити про останній пакет допомоги, то він містить:

4 РСЗВ HIMARS,

580 дронів Phoenix Ghost,

36 000 боєприпасів 105-міліметрового калібру,

командно-штабні машини,

протитанкову зброю,

запчастини та інше приладдя.

Згідно з попередньою інформацією, вартість цього пакета військової допомоги складає 270 мільйонів доларів. Щоправда, у Білому домі цю інформацію наразі не підтвердили. Нагадаємо, що це ще не частина ленд-лізу. Він стартує восени, коли закінчиться фінансовий рік.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео