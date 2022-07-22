Новий пакет допомоги президент Сполучених Штатів підписав сьогодні, 22 липня. Про це повідомляє низка американських видань, посилаючись на слова координатора Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джона Кірбі.

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Те, що США нададуть Україні додаткову військову допомогу підтвердив і очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо практичного посилення України в протистоянні російській агресії та терору. Гарні новини: до України прямує додаткова військова допомога США та партнерів. Ми приділили окрему увагу підтримці економіки України,

– написав він у твітері.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні

Повідомляється, що новий пакет допомоги для України містить у собі ще 5 HIMARS. Окрім HIMARS, пакет включає:

36 000 боєприпасів,

протитанкову зброю,

580 дронів Phoenix Ghost.

Крім цього, нині на сайті Білого дому оприлюднили наказ Байдена про виділення військової допомоги Україні на суму до 175 мільйонів доларів. Допомога містить у собі як зброю, так і військову освіту та навчання українських військових. Поки що офіційних повідомлень про 270 мільйонів доларів для України та 5 HIMARS на сайті Білого дому немає.

Проте журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш пояснив, що поки що на сайті оприлюднена лише частина допомоги. В цілому сума додаткової допомоги становить 270 мільйонів доларів, просто Білий дім застосовує різні програми для пакетів.

Але варто зауважити, що Остап Яриш повідомляє лише про 4 додаткових HIMARS. Тим часом інші американські видання пишуть про 5. Тож залишається очікувати офіційної заяви від Білого дому.

США думає, чи не надати Україні винищувачі

Джон Кірбі також повідомив, що Міністерство оборони США проводить "деякі попередні дослідження" щодо потенційного постачання винищувачів Україні. Але він зауважив, що "це станеться не скоро".

Раніше очільник ОП Андрій Єрмак розповів, що на нас очікує "багато сюрпризів" у постачанні зброї. Тож він переконаний, що хід війни вдасться переламати.

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