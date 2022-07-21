Глава ОП розповів, що майже кожного дня говорить Володимиром Зеленським про HIMARS, гаубиці M777, системи ППО та санкції проти росії. За його словами, президента цікавить ефективність зброї і максимальне збільшення постачань.

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Українська "Вільха" гарно показала себе на фронті

Також Єрмак запевнив, що ОП постійно комунікує з військовим командуванням і знає, що потрібно армії для перемоги на тих чи інших ділянках фронту. З останніх новин – українська "Вільха" чудово зарекомендувала себе на фронті. Глава ОП сказав, що "там є багато чудових новин".

Україна намагається максимально збільшити постачання озброєння

Андрій Єрмак сказав, що зараз українські лідери намагаються максимально наростити постачання зброї до країни. Адже чим більше зброї – тим швидше перемога. Наразі ОП контактує з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном. У бесідах сторони говорять про те, як пришвидшити поставки важкого озброєння.

На нас чекає "багато сюрпризів"

Андрій Єрмак анонсував, що скоро знову говоритиме з Салліваном про новий пакет військової допомоги США. Окрім 4 HIMARS, буде ще "багато сюрпризів"

Важливо зараз не дати росіянам затягнути нас з війною у зиму. Президент налаштований серйозно і готовий робити все для того, щоб ми звільнили наші території якомога швидше. Готовий говорити зі світовими лідерами, доводити позицію України. Багато залежить від навчання наших воїнів. Ми переламаємо хід цієї війни. Скоро буде багато сюрпризів,

– сказав Єрмак.

Нагадаємо, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн-4" міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Штати передадуть Україні 4 системи Himars та боєприпаси до них.

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