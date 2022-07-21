Також Лондон передасть Києву десятки артилерійських систем. Про це розповів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в оновленому звіті до парламенту.

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Яке озброєння мають передати британці для ЗСУ:

понад 20 155-міліметрових самохідних установок M109,

36 105-міліметрових артилерійських установок L119,

радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби,

понад 50 000 боєприпасів для наявної в Україні артилерії радянських часів.

Також Лондон має передати 1600 одиниць протитанкової зброї, мовиться і про безпілотники з сотнями боєприпасів.

Масштаби та асортимент обладнання, яке ми надаємо, демонструють силу нашої рішучості. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення путіна,

– наголосив Бен Воллес.

В Україну раніше вже відправили близько 7 тисяч одиниць протитанкової зброї

Наразі в Україну британці відправили вже 6900 одиниць протитанкової зброї. Мовиться передусім про NLAW, Javelin, Brimstone. Мали надійти 16 тисяч артилерійських снарядів, шість машин Stormer із зенітними ракетними установками Starstreak та сотні ракет.

Також передали морські ракети Brimstone, реактивні системи залпового вогню, 120 бойових броньованих машин і велику кількість нелетальної допомоги. Це – 82 000 шоломів, 8 450 комплектів бронежилетів і понад 5 000 приладів нічного бачення.

Зверніть увагу! У червні Борис Джонсон повідомив, що Британія надасть Україні ще один мільярд фунтів стерлінгів військової підтримки. Також Британія розпочала масштабну підготовку українських солдатів.

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Військова допомога від західних партнерів: останні новини

Президент Володимир Зеленський анонсував домовленості щодо систем ППО для України. Він зазначив, що певні успіхи є, проте потрібний ще кращий рівень захисту.

Напередодні про новий пакет допомоги оголосила Литва. Мовиться про додаткові бронетранспортери M113 та M577, а також боєприпаси.

Черговий транш військової допомоги погодив 18 липня і Євросоюз. Мовиться про 500 мільйонів євро.

Дізнайтесь у відео – про значення HIMARS на фронті: