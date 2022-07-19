Лише кілька РСЗВ HIMARS дозволили нашим героям завдати просто шалених ударів по складах ворога з боєприпасами та його командних пунктах. російські окупанти через проблеми з логістикою вже не мають змоги вести інтенсивні наступальні дії.

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Скільки ще HIMARS та M270 потрібно ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про те, що зараз наші герої з допомогою лише 8 систем HIMARS знищили понад 30 складів та командних пунктів ворога. Переговори з партнерами про додаткову зброю вже ведуться.

Ми вдячні нашим партнерам за HIMARS і M270. Щоб ефективно стримувати ворога, нам потрібно принаймні 50 таких систем, враховуючи, що наш фронт – майже 2500 кілометрів, це відстань між Барселоною та Варшавою,

– зазначив Резніков.

Він також додав, що якщо говорити про ефективний контрнаступ по всій лінії фронту, то ЗСУ потребують 100 таких систем, така їх кількість дозволить нівелювати вогневу перевагу ворога. Окрім того, при контрнаступі важливо відрізати окупантів від підтримки та постачання, а для цього потрібні ракети за дальністю 100 – 150 кілометрів.

За словами Резнікова, Україні потрібно звільнити від ворога 2 500 міст та сіл, тому цей процес швидким бути не може.

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