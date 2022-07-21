Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону. Раніше ЗМІ писали, що сенатори закликають Пентагон передати винищувачі Україні.

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Оптимістичний сценарій – пів року навчання

Ігнат наголосив, що для того, аби опанувати західну авіатехніку потрібно до пів року. Проте це – оптимістичний сценарій.

Льотчик матиме певні навички, які дадуть йому змогу воювати саме на цій техніці. Ця техніка призначена для того, щоби воювати якісно,

– наголосив Юрій Ігнат.

У Повітряних силах наголосили: росіяни мають досить сучасне озброєння. Тому, аби протистояти їм, українцям потрібна техніка, яку можуть передати західні партнери. Мовиться передусім про ту зброю, яка має радари і здатна знищувати ворога на відстані.

У нових пакетах можуть бути винищувачі, – ЗМІ

Раніше західні партнери однозначно зазначали, що надавати передових літаків Україні не будуть. Мовляв, ЗСУ знадобиться дуже багато часу, аби опановувати нову техніку, тому ефективніше використовувати радянську. Проте запит щодо передачі у Пентагон винищувачів для українців вже надіслала група з 6 сенаторів.

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Успіхи Повітряних сил ЗСУ: коротко