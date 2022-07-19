Литовський журналіст Андрюс Тапінас, який і збирав гроші на безпілотник, опублікував потужне відео роботи турецького дрона в Україні.

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Найкраща інвестиція, – Тапінас

Дрон Magilas, як його назвали литовці, здійснив наводку на 18 російських бойових машин. Координати розташування російської техніки він передав українським військовим й ті підірвали окупантів. Після того Bayraktar спокійно приземлився.

Результати – російські танки знищені. Magilas безпечно приземлився. Слава Україні. Найкраща інвестиція, яка могла буди,

– зазначив журналіст з Литви.

Дивіться потужне відео роботи безпілотника, який для ЗСУ купили литовці:

Світ купує Україні Bayraktar

Зібрати необхідну суму для купівлі в Туреччині Bayraktar литовський народ зміг всього лиш за 3 дні. Тепер до флешмобу вирішила долучитися й Норвегія.

Ініціював збір грошей на дрон для ЗСУ норвезький адвокат Бенгт Ерік Уолдоу. Він зазначив, що у разі, якщо за 80 днів потрібну суму не зберуть, то гроші віддадуть у фонд допомоги Україні при українському посольстві в Норвегії.

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