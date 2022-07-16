Унаслідок падіння ракети руйнувань нема. Фото залишків ворожої авіації опублікувала поліція Київської області 15 липня.
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Поліцейські знайшли рештки російської ракети
Ввечері, 15 липня, Повітряні сили України знешкодили ворожу ракету над територією Білоцерківського району. Внаслідок падіння уламків ракети поряд з одним із сіл, потерпілих та руйнувань немає. Поліцейські Київщини провели огляд місця події,
– мовиться в повідомленні.
Правоохоронці перевірили місцевість, де впала ворожа ракета / Фото поліції
Усе, що залишилось від російської ракети / Фото з телеграму Андрія Нєбитова
Раніше у мережі з'явилося відео з падінням цієї ракети. На запис потратив момент перехоплення ворожої авіації.
Загальні втрати ворога станом на ранок 16 липня
- особового складу – близько 38140 (+140) осіб ліквідовано;
- танків – 1677 (+5);
- бойових броньованих машин – 3874 (+8);
- артилерійських систем – 846 (+4);
- РСЗВ – 247 (+0);
- засоби ППО – 109 (+0);
- літаків – 220 (+0);
- гелікоптерів – 188 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),
- крилаті ракети – 162 (+7),
- кораблі /катер – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2735 (+4).
- спеціальна техніка – 68 (+1).
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