В результате падения ракеты разрушений нет. Фото остатков вражеской авиации опубликовала полиция Киевской области 15 июля.
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Полицейские обнаружили остатки российской ракеты
Вечером, 15 июля, Воздушные силы Украины обезвредили вражескую ракету над территорией Белоцерковского района. В результате падения обломков ракеты рядом с одним из сел, пострадавших и разрушений нет. Полицейские Киевщины провели осмотр места происшествия,
– говорится в сообщении.
Правоохранители проверили местность, где упала ракета противника / Фото полиции
Все, что осталось от российской ракеты / Фото из телеграма Андрея Небытова
Ранее в сети появилось видео с падением этой ракеты. На запись попал момент перехвата вражеской авиации.
Общие потери врага по состоянию на утро 16 июля
- личного состава – около 38 140 (+140) человек ликвидировано;
- танков – 1 677 (+5);
- боевых бронированных машин – 3 874 (+8);
- артиллерийских систем – 846 (+4);
- РСЗО – 247 (+0);
- средств ПВО – 109 (+0);
- самолетов – 220 (+0);
- вертолетов – 188 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 687 (+6);
- крылатых ракет – 162 (+7);
- кораблей/катеров – 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 735 (+4);
- специальной техники – 68 (+1).
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