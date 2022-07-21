Також російські окупанти втратили склади зі зброєю. Про це повідомило оперативне командування "Південь" проти ночі 21 липня.
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російські окупанти зазнали втрат на Півдні
За даними командування, ситуація в Південнобузькій операційній зоні – складна, проте контрольована Силами оборони. Окупанти воюють на зайнятому рубежі оборони, а ознак створення ударних угруповань немає.
Українські сили 10 разів вдарили по ворогу з авіації – тричі за допомоги гелікоптерів та сім разів із застосуванням бомбардувальників та літаків штурмової авіації. ЗСУ атакували:
- 5 разів – ворожі опорні пункти;
- 3 рази – скупчення живої сили та техніки на Херсонщині;
- двічі влучили в склади боєприпасів на Миколаївщині та Херсонщині.
Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 200 вогневих завдань, а окупанти втратили:
- 111 одиниць особового складу;
- гаубицю "Мста-Б";
- 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С";
- безпілотний літальний апарат типу "Елерон";
- 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.
Підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах,
– повідомило командування.
Додали, що штормова погода в північно-західній частині Чорного моря створює передумови до посилення активності руху ворожих мін.
Проте корабельно-катерне угруповання чорноморського флоту зменшило склад. У морі залишилися 2 ракетні судна та 1 великий десантний корабель.
Коротко про останні втрати ворога
- З 24 лютого по 20 липня росія у війні з Україною втратила 38 750 одиниць особового складу. Також потужність москви менша на 1700 танків, 221 літака, 188 гелікоптерів.
- Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов заявив, що втрата техніки має для росії більше значення, ніж втрата тисяч солдатів. Наприклад, за неофіційними оцінками росіян, тільки в боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ загинули 10 – 11 тисяч окупантів, ще 8 – 9 тисяч назавжди втратили боєздатність.
- 20 липня під час удару по Лазурному, що на Одещині, ЗСУ знищили надсучасну станцію радіолокації ворога.
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