Також російські окупанти втратили склади зі зброєю. Про це повідомило оперативне командування "Південь" проти ночі 21 липня.

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російські окупанти зазнали втрат на Півдні

За даними командування, ситуація в Південнобузькій операційній зоні – складна, проте контрольована Силами оборони. Окупанти воюють на зайнятому рубежі оборони, а ознак створення ударних угруповань немає.

Українські сили 10 разів вдарили по ворогу з авіації – тричі за допомоги гелікоптерів та сім разів із застосуванням бомбардувальників та літаків штурмової авіації. ЗСУ атакували:

5 разів – ворожі опорні пункти;

3 рази – скупчення живої сили та техніки на Херсонщині;

двічі влучили в склади боєприпасів на Миколаївщині та Херсонщині.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 200 вогневих завдань, а окупанти втратили:

111 одиниць особового складу;

гаубицю "Мста-Б";

2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С";

безпілотний літальний апарат типу "Елерон";

13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах,

– повідомило командування.

Додали, що штормова погода в північно-західній частині Чорного моря створює передумови до посилення активності руху ворожих мін.

Проте корабельно-катерне угруповання чорноморського флоту зменшило склад. У морі залишилися 2 ракетні судна та 1 великий десантний корабель.

Коротко про останні втрати ворога

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