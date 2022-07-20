Головні події 147 дня протистояння 24 канал зібрав в одному матеріалі. Все найважливіше – читайте далі.

Читайте також Масований обстріл Донеччини, "приземлили" ворожий Су-35: основне за 146 день війни

05:38 У США усім українцям вручили премію Dissident Human Rights Award. Її отримала перша леді Олена Зеленська. Зауважимо, що відповідну премію присуджують з 2015 року. Її отримують активісти та дисиденти поневолених народів. Таким чином намагаються вшанувати їхню хоробрість у відстоюванні прав людини та свободи.

04:44 Ввечері 19 липня російські військові завдали удару по Одеській області. Відомо, що здійснили це вороги з використанням літаків СУ-35. В ОК "Південь" зауважили, що одну з ракет вдалось збити силам ППО. Натомість решта влучили у склад.

03:59 Тим часом владімір путін уже не намагається приховувати, що росія викрадає українське зерно. Очільник країни-терористки обмовився, що вона збільшила цьогоріч експорт зернових. Мовляв, наразі мовиться про 30 мільйонів тонн, але невдовзі їх буде 50.

03:55 Володимир Зеленський пояснив створення ТСК щодо контролю за наданим озброєнням. Відповідне рішення у нашій державі ухвалили задля того, щоб ущент розбити кремлівську пропаганду про буцімто продаж зброї, яку ми отримуємо від міжнародних партнерів. Очільник держави підкреслив, що країни, які надають нам зброю, прекрасно розуміють, як ми її використовуємо. І від них претензій узагалі жодних немає.

02:55 Британець Джон Гардінг, якого окупанти прагнуть стратити, звернувся до Бориса Джонсона. Він попрохав прем'єр-міністра Великої Британії поговорити з президентом Володимиром Зеленським. Крім того, він надіється, що Джонсонові вдається якось вплинути на путіна, а також так званих "очільників" псевдореспублік.

02:22 У Генштабі ЗСУ поділились черговою хорошою новиною. У відомстві підкреслили, що українські військові знищили групу російських найманців, які входили до ПВК "Вагнер".

02:10 путін продовжує шантажувати весь світ. Цього разу він поставив умову, за якої стане можливим вивезення українського зерна. Для цього президент росії зажадав зняти обмеження з продовольства країни-агресорки.

01:38 Джо та Джилл Байдени зустрілись з Оленою Зеленською у Білому домі. Перша леді України прибула до Сполучених Штатів на запрошення самої Джилл Байден.

01:13 Президент росії владімір путін вкотре цинічно звинуватив Україну. Він переконаний, що саме наша держава не хоче виконувати стамбульські угоди. Мовляв, домовлятись офіційний Київ з москвою не хоче.