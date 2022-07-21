Также российские оккупанты потеряли склады с оружием. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" ночью 21 июля.

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российские оккупанты понесли потери на Юге

По данным командования, ситуация в Южнобузской операционной зоне – сложная, однако контролируемая Силами обороны. Оккупанты воюют по занятому рубежу обороны, а признаков создания ударных группировок нет.

Украинские силы 10 раз ударили по врагу из авиации – трижды с помощью вертолетов и семь раз с применением бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации. ВСУ атаковали:

5 раз – вражеские опорные пункты;

3 раза – скопление живой силы и техники в Херсонской области;

дважды попали в склады боеприпасов Николаевской и Херсонской областях.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 200 огневых задач, а оккупанты потеряли:

111 единиц личного состава;

гаубицу "Мста-Б";

2 самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С";

беспилотный летательный аппарат типа "Элерон";

13 единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, еще 6 складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах,

– сообщило командование.

Добавили, что штормовая погода в северо-западной части Черного моря создает предпосылки к усилению активности движения вражеских мин.

Однако корабельно-катерная группировка черноморского флота снизила состав. В море осталось 2 ракетных судна и 1 большой десантный корабль.

Кратко о последних потерях врага

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