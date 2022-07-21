Также российские оккупанты потеряли склады с оружием. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" ночью 21 июля.
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российские оккупанты понесли потери на Юге
По данным командования, ситуация в Южнобузской операционной зоне – сложная, однако контролируемая Силами обороны. Оккупанты воюют по занятому рубежу обороны, а признаков создания ударных группировок нет.
Украинские силы 10 раз ударили по врагу из авиации – трижды с помощью вертолетов и семь раз с применением бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации. ВСУ атаковали:
- 5 раз – вражеские опорные пункты;
- 3 раза – скопление живой силы и техники в Херсонской области;
- дважды попали в склады боеприпасов Николаевской и Херсонской областях.
Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 200 огневых задач, а оккупанты потеряли:
- 111 единиц личного состава;
- гаубицу "Мста-Б";
- 2 самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С";
- беспилотный летательный аппарат типа "Элерон";
- 13 единиц бронированной и другой автомобильной техники.
Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, еще 6 складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах,
– сообщило командование.
Добавили, что штормовая погода в северо-западной части Черного моря создает предпосылки к усилению активности движения вражеских мин.
Однако корабельно-катерная группировка черноморского флота снизила состав. В море осталось 2 ракетных судна и 1 большой десантный корабль.
Кратко о последних потерях врага
- С 24 февраля по 20 июля россия в войне с Украиной потеряли 38 750 единиц личного состава. Также мощность москвы меньше на 1700 танков, 221 самолета, 188 вертолетов.
- Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявил, что потеря техники имеет для россии большее значение, чем потеря тысяч солдат. Например, по неофициальным оценкам россиян, только в боях за Северодонецк и Лисичанск погибли 10 – 11 тысяч оккупантов, еще 8 – 9 тысяч навсегда потеряли боеспособность.
- 20 июля во время удара по Лазурному на Одесщине ВСУ уничтожили сверхсовременную радиолокационную станцию врага.
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