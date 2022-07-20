Об этом 24 каналу сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он отметил, что у россиян есть единственная тактика – они никогда не беспокоились о количестве человеческих жертв ради достижения цели.

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Россия никогда не считалась с человеческими потерями

Как отметил Смирнов, такую тактику можно проследить, анализируя всю историю военной кампании россии. В частности, и период Второй мировой войны, где россияне поступали аналогично.

Они совершенно не беспокоятся. Потеря техники имеет для россии большее значение, чем потеря тысяч солдат. Поэтому на самом деле есть такое количество (погибших и раненых россиян – 24 канал),

– заявил Смирнов.

Как подчеркнул советник, россия никогда не учитывала свои человеческие потери. Кроме того, напомнил, что только в этой стране могли появиться такие пословицы, как "бабы еще нарожают", "победа любой ценой" и другие.

"Закроют" все потребности "живым мясом"

Смирнов отметил, что сейчас россиян не зря сравнивают с ордой. Поскольку они пользуются ее главным принципом – "нас в десять раз больше, мы просто возьмем напором и все".

В качестве примера можно проанализировать советско-финскую войну, когда преимущество россии было значительно существеннее. Однако, в частности, и человеческие потери были просто несопоставимыми.

Враг думает, что людей, солдат, этого живого мяса у него достаточно, поэтому они в любом случае "закроют" им все свои нужды,

– заметил Смирнов.

Советник подчеркнул, что сейчас мы можем наблюдать за тем, что россия делает с военной точки зрения очень много ошибок. Именно поэтому у государства-агрессора такие безумные потери.

Смирнов отметил, что россия никогда не считалась со своими человеческими потерями: смотрите видео



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