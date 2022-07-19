Ранее в ЧВК были только военные с боевым опытом. Но потом туда стали брать практически всех, даже бывших осужденных.

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Вагнеровцы понесли сокрушительные потери возле Попасной и Лисичанска

В министерстве обороны Великобритании рассказали, что россия использовала частную военную компанию "Вагнер", чтобы усилить силы на передовой и уменьшить недостаток личного состава и потери.

"Вагнер" почти наверняка играл центральную роль в последних боях, включая захват Попасной и Лисичанска. Эти бои нанесли группе большие потери,

– добавили в Минобороны Британии.

В то же время, ЧВК снижает стандарты набора. Теперь вагнеровцами могут стать даже осужденные или люди, которые ранее были в "черных списках".

"Для новобранцев доступно очень ограниченное обучение. Это, скорее всего, повлияет на будущую оперативную эффективность группы и снизит ее ценность как опоры для регулярных российских сил", – говорится в сообщении.

Несмотря на это, глава "Вагнера" евгений пригожин недавно получил звание героя российской федерации за выступление ЧВК в Луганске.

"В то время, когда происходит замена ряда высокопоставленных российских военных командиров, это, вероятно, обострит недовольство между военными и "Вагнером". Также это, возможно, окажет негативное влияние на моральное состояние российских военных", – подытожили в Минобороны Британии.



В Минобороны Британии рассказали о потерях ЧВК Вагнера / Фото Минобороны Великобритании

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Общие потери россии в Украине

Оккупационная армия несет колоссальные потери в войне против Украины. По состоянию на утро 18 июля бойцам ВСУ удалось ликвидировать 38,5 тысячи захватчиков.

Кроме этого, россияне продолжают стремительно терять свою технику, которая иногда стоит несколько миллионов долларов за единицу. В частности, украинские защитники уже испепелили:

1 687 танков,

3 886 боевых бронированных машин,

849 артиллерийских систем,

248 реактивных систем залпового огня,

113 средств противовоздушной обороны,

220 самолетов,

188 вертолетов,

690 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,

166 крылатых ракет.

15 кораблей и катеров,

2 753 единицы автомобильной техники и автоцистерн,

70 единиц специальной техники.

В свою очередь командующий британской армией Тони Радакин заявил, что россияне уже потеряли треть своей сухопутной боеспособности – 50 тысяч оккупантов погибли или получили ранения.