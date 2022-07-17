Командование британской армии верит в то, что наши героические ВСУ одержат победу в войне с российскими оккупантами и восстановят территориальную целостность Украины. У врага большие потери, а помощь партнеров каждый день меняет ситуацию на поле боя.

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Потери российских оккупантов

Командующий британской армией Тони Радакин заявил, что оккупанты уже потеряли треть своей сухопутной боеспособности. В то же время у ВСУ есть четкий план и они наносят врагу эффектные удары, увеличивая его потери.

Уже 50 000 российских солдат, погибших или получивших ранения в этом конфликте, почти 1 700 уничтоженных российских танков, почти 4 000 боевых бронированных машин,

– сказал адмирал.

Он также добавил, что план россиян быстро захватить крупнейшие города Украины с треском провалился, а россия как государство также ослабевает.

Ходжес об успехах ВСУ

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес убежден в том, что уже к 2023 году ВСУ могут отбросить оккупантов на позиции, которые у них были до 24 февраля, и все "успехи" россиян пойдут насмарку.

Россияне истощены. В настоящее время у них нет другой стратегии, кроме того, что они сейчас делают,

– заявил Ходжес.

Также он добавил, что в войне против Украины принимает участие большая часть российской армии, но, несмотря на огромные ресурсы, брошенные на штурмы, оккупантам удалось достичь мелких территориальных успехов, которые им еще предстоит удержать.

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