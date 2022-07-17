Об этом 24 каналу рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что группировка войск, которая находится на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской области, как правило, находиться на обеспечении из Крыма.

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"Хотя, сейчас появилось еще одно логистическое направление – восточное, через Мариуполь. Например, есть информация, что для Запорожского направления россияне подвезли танки через Мариуполь", – рассказывает Мусиенко.

По его словам, если говорим о группировке вражеских войск в Херсонской области, то 70-80% всего обеспечения там происходит именно через территорию временно оккупированного Крыма.

Можно ли уничтожить Крымский мост

"Если думать о попадании в мост, то нужно понимать, что у нас должно быть такое оружие, чтобы повреждение этого моста было почти невозможно починить", – говорит военный эксперт.

У нас есть понимание, что Крымский мост действительно важный с военной точки зрения объект и это также подтверждает ГУР, которое объясняет, что эту цель мы можем уничтожить,

– отмечает Мусиенко.

Чувствительный вопрос об оружии, которое нам предоставляют наши западные партнеры, добавляет он. Министр обороны Украины Резников говорил, что мы не будем наносить удары по россии.

Однако все знают и признают, что Крым – это не законно аннексированная территория Украины, поэтому интересно, есть ли у нас соответствующая санкция от наших стратегических партнеров – США и других стран, это важно.

Если есть такие разрешения, то план по уничтожению крымского моста действительно можно рассматривать, резюмирует Александр Мусиенко.

Подробнее о важности моста через Керченский пролив: смотрите видео

Почему Украине нужно уничтожить Крымский мост

Россияне перекидывают большую часть своих резервов в Украину из оккупированного Крыма, туда попадающих через Керченский мост. Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что этот мост – военная цель №1 и это ни для кого не секрет. Он намекнул, что ВСУ ждут оружия, которое может дотянуться до цели.

Тем временем, украинская разведка уже готова, ведь у нее давно есть техническая документация Крымского моста.