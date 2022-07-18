На временно оккупированных территориях под ногами русских оккупантов постепенно начинает гореть земля. Даже стены ЗАЭС, на территории которой они обустроили свою базу, не защищают их от расплаты наших героев.

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Ликвидация российских оккупантов на ЗАЭС

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил о том, что на территории Запорожской АЭС у российских оккупантов возникли серьезные проблемы. В результате "непредсказуемого события" они даже понесли серьезные потери.

Российские оккупанты очень часто любят хвастаться тем, что держат Запорожскую АЭС под полным контролем, а охрана объекта максимально надежна. Что ж, им следует привыкнуть, что их заявления никогда не совпадают с реальностью.

Во второй половине дня 18 июля на территории ЗАЭС произошло какое-то событие, в результате которого неизвестное количество оккупантов отправились на концерт Кобзона, а еще 9 были в срочном порядке доставлены в больницу. Один из них лежит в реанимации.

Что именно спровоцировало массовую гибель и ранение оккупантов – пока неизвестно.

Сейчас можем добавить только, что орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, долго заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были менять друг друга. Наконец людей отпустили,

– сообщил Орлов.

До оккупантов стало доходить, что за обстрелы мирных городов, которые они ведут с территории АЭС, им придется отвечать.

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