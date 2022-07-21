Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее СМИ писали, что сенаторы призывают Пентагон передать истребители Украине.

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Оптимистический сценарий – пол года обучения

Игнат подчеркнул, что для того, чтобы овладеть западной авиатехникой нужно до полугода. Однако это оптимистический сценарий.

У летчика будут определенные навыки, которые позволят ему воевать именно на этой технике. Эта техника предназначена для того, чтобы воевать качественно,

– подчеркнул Юрий Игнат.

В Воздушных силах подчеркнули: у россиян достаточно современного вооружения. Поэтому чтобы противостоять им, украинцам нужна техника, которую могут передать западные партнеры. Речь идет прежде всего о том оружии, которое имеет радары и способно уничтожать врага на расстоянии.

В новых пакетах могут быть истребители, – СМИ

Ранее западные партнеры однозначно отмечали, что предоставлять передовые самолеты Украине не будут. Мол, ВСУ понадобится очень много времени, чтобы овладевать новой техникой, поэтому эффективнее использовать советскую. Однако запрос о передаче в Пентагон истребителей для украинцев уже направила группа из 6 сенаторов.

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Успехи Воздушных сил ВСУ: коротко