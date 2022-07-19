Традиционно для российских пропагандистов, они же первые и "отчитались" об уничтожении самолета. Однако не знали, что в небе возле Алчевска был сбит российский самолет, а не украинский. И оказалось, что российские оккупанты сами сбили свой новейший самолет, "аналоговнет", так сказать, Су-34М.

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Что это за самолет удалось установить только по обломкам и частичному бортовому номеру – RF-***90. Споттер Виталий Трубников определил, что есть только один зафиксированный номер для этого типа самолетов – RF-95890. И с этим номером летал Су-34М – новейшая модификация этой модели, которой выпущено всего 10 – 12 бортов. "М" означает "модернизированный" – с обновленной электронной системой, комплексами высокоточного вооружения и набором из нескольких подвесных контейнеров с разведывательной аппаратурой.

Именно этот самолет базировался на авиабазе Хурба в Хабаровском крае, в составе 277-го бомбардировочного авиаполка.

Так и перебросили его с Дальнего Востока, чтобы бомбить украинский Донбасс. Для понимания – расстояние от Хурбы до Алчевска – более 6,5 тысячи километров.

Самолет сбили свои из-за HIMARS

российские журналисты после этого установили, что сбили Су-34М силы российской ПВО, пытавшиеся перехватить ракеты HIMARS, выпущенные украинскими военными. Перехватить украинские снаряды не удалось, а ошибочно перехватить собственный "новейший" бомбардировщик – удалось. Что еще раз подвергает сомнению надежность как российской авиации, так и ПВО, которая не смогла распознать ракеты и перевелась на "своих".

Сбитый под Алчевском Су-34 стал уже 19-ым таким самолетом, который уничтожили за время войны в Украине.