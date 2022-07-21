Также Лондон передаст Киеву десятки артиллерийских систем. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в обновленном отчете в парламент.
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Какое вооружение должны передать британцы для ВСУ:
- свыше 20 155-миллиметровых самоходных установок M109,
- 36 105-миллиметровых артиллерийских установок L119,
- радиолокационные системы контрбатарейной борьбы,
- более 50 000 боеприпасов для существующей в Украине артиллерии советских времен.
Также Лондон должен передать 1600 единиц противотанкового оружия, говорится и о беспилотниках с сотнями боеприпасов.
Масштабы и ассортимент предоставляемого нами оборудования демонстрируют силу нашей решимости. Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим, чтобы у Украины были инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения путина,
– подчеркнул Бен Уоллес.
В Украину ранее уже отправили около 7 тысяч единиц противотанкового оружия
В Украину британцы отправили уже 6900 единиц противотанкового оружия. Речь прежде всего о NLAW, Javelin, Brimstone. Должны были поступить 16 тысяч артиллерийских снарядов, шесть машин Stormer с зенитными ракетными установками Starstreak и сотни ракет.
Также были переданы морские ракеты Brimstone, реактивные системы залпового огня, 120 боевых бронированных машин и большое количество нелетальной помощи. Это 82 000 шлемов, 8 450 комплектов бронежилетов и более 5 000 приборов ночного видения.
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Военная помощь от западных партнеров: последние новости
- Президент Владимир Зеленский анонсировал договоренности по системам ПВО для Украины. Он отметил, что некоторые успехи есть, однако нужен еще лучший уровень защиты.
- Накануне новый пакет помощи объявила Литва. Речь идет о дополнительных бронетранспортерах M113 и M577, а также боеприпасах.
- Очередной транш военной помощи согласовал 18 июля и Евросоюз. Речь идет о 500 миллионах евро.
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