В эфире 24 канала военный эксперт Петр Черник сообщил, что кардинального ничего не произойдет из-за такого решения Германии. Несмотря на это, он не соглашается, что немцы вообще ничего не дали и это неощутимая помощь.
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Он напомнил, что такие знаменитые пулеметы на базе MG42, которые в свое время называли "пилой Гитлера", в исполнении G3 под натовский патрон – достаточно серьезное оружие.
Петр Черник напомнил, что еще предоставили немцы:
- достаточно много ручных противотанковых гранатометов класса Panzerfaust 3,
- очень качественные противопехотные магнитные мины, которых мы получили около 5 тысяч,
- на подходе зенитные ствольные установки "Гепард" – это также необходимое и полезное оружие.
"Это очень серьезный показатель, поэтому я бы пытался выдержать такую середину в том, что называется – "не дали", – отметил военный эксперт.
Еще один очень серьезный артиллерийский прибор, который называется Panzerhaubitze 2000, очень успешно и качественно крошит врага. Это далеко не одна единица. Это хорошая батарея, а то и дивизион,
– акцентировал Петр Черник.
Он добавил, что немцы, конечно, могли бы предоставить больше. Однако НАТО и Евросоюз – это очень сложный бюрократический механизм. Кроме того, каждая страна имеет свою национальную специфику в части, касающейся передачи оружия.
"На самом деле нет такой большой "зрады" в том, что они что-то нам не предоставляют. Делают то, что могут", – рассказал Черник.
Он добавил, что в целом на глобальное течение боевых действий из-за снижения поступления от немецкой стороны именно их вооружения – никак не повлияет.
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