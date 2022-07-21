В эфире 24 канала военный эксперт Петр Черник сообщил, что кардинального ничего не произойдет из-за такого решения Германии. Несмотря на это, он не соглашается, что немцы вообще ничего не дали и это неощутимая помощь.

Важно ЕС утвердил 7 пакет санкций против России: все подробности о новых ограничениях

Он напомнил, что такие знаменитые пулеметы на базе MG42, которые в свое время называли "пилой Гитлера", в исполнении G3 под натовский патрон – достаточно серьезное оружие.

Петр Черник напомнил, что еще предоставили немцы:

достаточно много ручных противотанковых гранатометов класса Panzerfaust 3,

очень качественные противопехотные магнитные мины, которых мы получили около 5 тысяч,

на подходе зенитные ствольные установки "Гепард" – это также необходимое и полезное оружие.

"Это очень серьезный показатель, поэтому я бы пытался выдержать такую середину в том, что называется – "не дали", – отметил военный эксперт.

Еще один очень серьезный артиллерийский прибор, который называется Panzerhaubitze 2000, очень успешно и качественно крошит врага. Это далеко не одна единица. Это хорошая батарея, а то и дивизион,

– акцентировал Петр Черник.

Он добавил, что немцы, конечно, могли бы предоставить больше. Однако НАТО и Евросоюз – это очень сложный бюрократический механизм. Кроме того, каждая страна имеет свою национальную специфику в части, касающейся передачи оружия.

"На самом деле нет такой большой "зрады" в том, что они что-то нам не предоставляют. Делают то, что могут", – рассказал Черник.

Он добавил, что в целом на глобальное течение боевых действий из-за снижения поступления от немецкой стороны именно их вооружения – никак не повлияет.

Смотрите видео об оружии от Германии

Последние новости по Германии