По словам министра, эти деньги пойдут на выплаты украинским беженцам. Об этом стало известно 15 июля.
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Германия выделит деньги для беженцев из Украины
До конца 2022 года Германия дополнительно выделит 2,4 миллиарда евро для покрытия финансовых расходов на содержание прибывших в страну украинских беженцев,
– сообщило издание.
Также министр труда Германии заявил, что:
- убежища в Германии попросили ориентировочно 800 тысяч человек. Из них 30% – дети до 14 лет;
- немецкое бюро труда в прошлом месяце сообщило о росте безработицы, ведь украинские беженцы регистрируются в ведомстве в поисках работы.
"Ориентировочно 360 тысяч беженцев зарегистрировались в немецкой системе социального обеспечения, 260 тысяч из них – ищут работу", – заявил министр труда.
Добавил, что немецкое правительство будет прилагать усилия, чтобы трудоустроить украинских беженцев.
Стоит отметить, что Агентство ООН по делам беженцев с 24 февраля зафиксировало 9 миллионов 136 тысяч 6 пересечений границы с Украиной.
Кратко о беженцах из Украины
- В конце марта в ООН заявили, что почти 4 миллиона беженцев покинули Украину с начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины – то есть с 24 февраля. Еще почти 6,5 миллиона – стали переселенцами в пределах страны.
- По данным ООН, люди бежали от войны в Польшу, Румынию, Молдову, Венгрию, Словакию, россию и белоруссию. Стоит вспомнить, что в россию враг украинцев вывозит силой или обманным способом.
- В разные другие страны украинцы едут самостоятельно. Например, по данным Министерства труда, 45 тысяч беженцев проживают в чешских семьях.
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