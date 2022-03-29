Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

К теме Беженцами стали 3,8 миллиона украинцев, половина из них – дети, – Еврокомиссия

Уже почти 4 миллиона беженцев покинули Украину

Более 3,8 миллионов человек были вынуждены бежать из Украины, что делает этот кризис беженцев наиболее быстрорастущим со времен Второй мировой войны,

– говорится в сообщении.

Кроме того, еще 6,5 миллионов были перемещены внутри страны.

В какие соседние страны бегут украинские беженцы:

Польша

Румыния

Молдова

Венгрия

Словакия

Россия

Беларусь

Обратите внимание – Беженцы из Мариуполя рассказывают, как выходили из блокады: смотрите видео