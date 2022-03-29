Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
К теме Беженцами стали 3,8 миллиона украинцев, половина из них – дети, – Еврокомиссия
Уже почти 4 миллиона беженцев покинули Украину
Более 3,8 миллионов человек были вынуждены бежать из Украины, что делает этот кризис беженцев наиболее быстрорастущим со времен Второй мировой войны,
– говорится в сообщении.
Кроме того, еще 6,5 миллионов были перемещены внутри страны.
В какие соседние страны бегут украинские беженцы:
- Польша
- Румыния
- Молдова
- Венгрия
- Словакия
- Россия
- Беларусь
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