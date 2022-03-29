Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

До теми Біженцями стали 3,8 мільйона українців, половина з них – діти, – Єврокомісія

Вже майже 4 мільйони біженців покинули Україну

Понад 3,8 мільйона людей були змушені втекти з України, що робить цю кризу біженців найбільш швидкорослою з часів Другої світової війни,

– йдеться в повідомленні.

Крім того, ще 6,5 мільйона було переміщено всередині країни.

В які сусідні країни втікають українські біженці:

Польща

Румунія

Молдова

Угорщина

Словаччина

Росія

Білорусь

Зверніть увагу – Біженці з Маріуполя розповідають як виходили з блокади: дивіться відео