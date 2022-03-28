Комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон 28 марта рассказала, что количество прибывающих в ЕС украинцев в последнее время начало снижаться.

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В ЕС сбежали уже 3,8 миллиона украинцев

На пике, убегая от войны, Украину ежедневно покидали по 200 тысяч человек. Теперь это количество уменьшилось до 40 тысяч.

Дети составляют половину из 3,8 миллиона беженцев из Украины, прибывших в Европейский Союз после российского вторжения,

– заявила Йоханссон.

По ее словам, 800 тысяч украинских беженцев уже подали заявки на временное убежище в ЕС.

Чиновница также сообщила, что министры внутренних дел ЕС согласовали общеевропейскую платформу для регистрации прибывающих в Евросоюз беженцев.

Напомним, украинцев принимают в таких странах: Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Чехия, Румыния, Эстония, Ирландия, Германия, Испания, Литва, Великобритания, Швеция.

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