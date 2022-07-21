Соответствующую информацию озвучил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер 19 июля. Следует отметить, что в Минобороны Германии 13 июля обнародовали список помощи, которые страна предоставит ВСУ. Однако там не было танков Leopard 2, а только 30 зенитных танков GEPARD и 6 тысяч боеприпасов.

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Германия предложила ВСУ по танку ежемесячно

Немецкое "предложение" после 3 месяцев раздумий: 20 танков Leopard 2. Поставки с апреля 2023 года по 1 штуке в месяц, с октября 2023 года – 3 штуки в месяц,

– заявил Кизеветтер.

Также политик напомнил, что Польша передала Украине почти 300 советских танков Т72 за первые 2 месяца войны, которую россия начала против Украины.

Что этому предшествовало

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