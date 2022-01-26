А проте не зголосилася одна з європейських лідерок – Німеччина. Ба більше, навіть літаки з Британії та США оминають німецький повітряний простір, немов не мають дозволу на перебування там.

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Американську зброю для України транспортували, оминаючи Німеччину

Пильні користувачі мережі, як-от Andrii Klymenko у фейсбуці, помітили, що літак рейсу CMB314 (з американського Дувру до українського Борисполя) під час свого маршруту зробив гак – щоб оминути повітряний простір Німеччини.

Звернімо увагу, що це саме той літак, який доправив до України третю велику партію американської зброї.



Літак зі США також оминав повітряний простір Німеччини / Фото з фейсбука Andrii Klymenko



Повний маршрут CMB314 – на мапі помітно, як літак робить гак над Німеччиною / Фото RadarBox

Подія ця привернула увагу, адже Німеччина категорично відмовляється постачати зброю до України, а ще й, схоже, не дає дозволу іншим країнам передавати нам німецьку зброю (скажімо, Естонії).

Схожий випадок з обльотом Німеччини був і раніше – 17 січня. Тоді літаки з Великої Британії зі зброєю для України також облітали німецький простір. Хоча офіційний Берлін каже, що не забороняв цього.



Хто постачає зброю Україні, і хто планує / Інфографіка 24 каналу

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Нагадаємо, 25 січня у третій партії зброї від США Україна отримала протитанкові ракетні комплекси Javelin та одноразові реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

З іншого боку:

Люксембург висловився проти надання Україні зброї.

Австралія не надаватиме Україні військову допомогу, але допоможе у сфері кібербезпеки.

Про третю партію озброєнь зі США для України – дивіться відео