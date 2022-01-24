Об этом в интервью украинским журналистам сообщил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск. По его словам, процедура получения разрешения – это нормальная практика.

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Эстония передаст Украине "десятки, десятки и еще десятки" Javelin

Эстония передаст Украине американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Это произойдет очень быстро ("в ближайшие недели"), ведь Соединенные Штаты Америки уже дали разрешение (именно эта страна является производителем и поставщиком данного вида оружия).

Это обычная процедура. Мы должны были спросить разрешения – и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии,

– отметил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

Журналистов интересовало, сколько именно ракет Javelin отправит Эстония. Господин Кууск ответил с определенной, но обнадеживающей, интригой:

Мы говорим о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет. Не хочу называть конкретное количество, но оно действительно впечатляет.

Посол также добавил, что, по его мнению, эскалация со стороны России будет продолжаться. И Эстония готова предоставить Украине больше оружия. К примеру, 122-миллиметровые пушки Д-30.

Обратите внимание: для передачи Д-30 требуется разрешение Германии, а с ним ситуация гораздо сложнее, чем в случае с аналогичным документом из США.



Кууск, впрочем, отметил, что официальный ответ Таллин от Берлина еще не получал.

Какие страны кроме Эстонии вызвались предоставлять (или уже это делают) Украине оружие: