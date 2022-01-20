Об этом сообщил латвийский министр обороны Артис Пабрикс в ходе состоявшейся в Риге пресс-конференции 19 января. В то же время, он отметил, что детали будут обнародованы после доставки.

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Очень жаль, что есть несколько европейских стран, которые по разным причинам не готовы к этому (предоставлению Украине оборонного вооружения – 24 канала). Я не считаю это правильным,

– сказал чиновник.

Однако Артис Пабрикс добавил, что Латвия не рассматривает возможность отправки в Украину своих военных.

К слову, ранее в СМИ появилась информация, что Государственный департамент США дал разрешение трем странам Балтии – Литве, Латвии и Эстонии – на поставку американского оружия в Украину.

Обратите внимание! Заместитель министра обороны по европейской интеграции Анатолий Петренко рассказал, что Великобритания предоставила Украине легкие противотанковые средства.

Военная помощь Украине: коротко

Великобритания 18 января начала предоставлять Украине легкое противотанковое оружие. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что решение было принято на фоне "угрожающего поведения России".

Алексей Резников в своем твиттере отметил, что высоко ценит решение Лондона предоставить новый пакет безопасности с легкими противотанковыми оборонными системами вооружения.

В свою очередь глава МИД Канады Мелани Жоли во время визита в Украину заявила, что их государство предоставит нам военное оборудование. Соответствующее решение должно одобрить правительство.

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