Про це повідомив латвійський міністр оборони Артіс Пабрікс під час пресконференції, яка відбулася в Ризі 19 січня. Водночас він зазначив, що деталі будуть оприлюднені після доставки.

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Дуже жалкую, що є кілька європейських країн, які з різних причин не готові до цього (надання Україні оборонного озброєння – 24 канал). Я не вважаю це правильним,

– сказав посадовець.

Проте, Артіс Пабрікс додав, що Латвія не розглядає можливість відправки в Україну своїх військових.

До слова, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Державний департамент США дав дозвіл трьом країнам Балтії – Литві, Латвії та Естонії – на постачання американської зброї в Україну.

Зверніть увагу! Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко розповів, що Велика Британія надала Україні легкі протитанкові засоби.

Військова допомога Україні: коротко

Велика Британія 18 січня почала надавати Україні легку протитанкову зброю. Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що рішення ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії".

Олексій Резніков у своєму твітері наголосив, що високо цінує рішення Лондона надати новий безпековий пакет із легкими протитанковими оборонними системами озброєння.

Своєю чергою очільниця МЗС Канади Мелані Жолі під час візиту в Україну заявила, що їхня держава надасть нам військове обладнання. Відповідне рішення має схвалити уряд.

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