Відповідну заяву міністерка зробила у Києві під час брифінгу. Це трапилось 18 січня.

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МЗС Канади заявило, що надасть озброєння Україні

Щодо надання військового обладнання. Ми чули від української влади про необхідність в такому обладнанні. І ми також приймемо це рішення,

– заявила Мелані Жолі.

Політикиня пообіцяла, що рішення щодо цього ухвалить уряд Канади. Окрім того, на брифінгу очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що розмова з Мелані Жолі підтвердила, що:

країни виступають єдиним дипломатичним фронтом;

а також разом мобілізують міжнародну підтримку України в цій складній ситуації.

Дмитро Кулеба також пригадав, що українці перемагають, "коли тримають голову холодною, а серце гарячим".

Коротко про надання Україні зброї на тлі загрози зі сторони Кремля

18 січня Велика Британія почала постачати в Україну легку протитанкову зброю. Таке рішення Лондон ухвалив на тлі "загрозливої поведінки Росії". Британський міністр оборони Бен Уоллес заявив, що ручну легку протитанкову зброю нового покоління мають застосовувати в Україні для оборони від країни-агресора.

Британські літаки зі зброєю для України 18 січня облітали повітряний простір Німеччини. Проте в Берліні пояснили, що не забороняли польоти Великій Британії.

Перед цим, 16 січня, Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до очільниці німецького МЗС та закликав Берлін негайно погодити постачання зброї в Україну.

Наприкінці 2021 року міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина блокує поставки зброї до України через НАТО.

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