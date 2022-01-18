Про це у мережі з посиланням на збройні сили Німеччини повідомив журналіст Джуліан Репке. Офіційний Берлін пояснив виданню Bild свою позицію.

До теми Британським літакам, які постачають Україні зброю, довелося облітати Німеччину

Берлін про транспортування зброї "в обхід" Німеччини

У німецькому відомстві наголосили, що не отримували заявок від британської сторони щодо польотів в обхід повітряного простору країни.

Відповідно до цього, С-17 "не було заборонено" використовувати повітряний простір Німеччини,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 січня британські літаки, які постачають Україні зброю, облітали Німеччину.

Деталі доставлення Британією зброї Україні

Британські військово-транспортні літаки доставили в Україну протитанкове озброєння у межах додаткової військової допомоги від Сполученого Королівства.

За інформацією журналіста Джорджа Еллісона, британці облетіли повітряний простір Німеччини. Відповідну заяву він зробив, використовуючи дані ресурсу Flightradar24, який дозволяє у режимі реального часу спостерігати за літаками.

Позиція Берліна щодо постачання Україні зброї: коротко

Зверніть увагу – Україна отримає протитанкові системи від Великої Британії: дивіться відео

Текст допису Джуліана Репке:

Міністерство не має "заявки від британської сторони щодо польотів, які обходили повітряний простір Німеччини. Відповідно, C-17 було "не заборонено" використовувати німецький повітряний простір зі сторони BMVg.