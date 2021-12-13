Німецьке видання повідомляє, що з травня 2021 року Берлін вдавався до механізму в межах Альянсу, аби перешкодити іншим членам НАТО продавати зброю Україні.

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Меркель блокувала поставку зброї Україні

Відповідно до інформації видання, через вето Німеччини заблокованим було таке озброєння:

90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США,

20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Обидві системи озброєння Україна оплатила ще на початку 2021 року через агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA). Відтоді Київ чекав на його поставку. Однак у травні німецькі та нідерландські представники у раді агентства виступили проти цього продажу та заблокували його.

Кожне рішення про надання Україні летальної підтримки через NSPA залежить від консенсусу союзників в окремих випадках,

– зазначила прессекретарка НАТО.

Чому Нідерланди підтримали Німеччину

Джерело видання пояснило, що Нідерланди стали на сторону Німеччини за вказівкою з Берліна. Адже уряд Меркель не хотів, аби всі думали, що лише він виступає проти продажу.

У серпні, пише видання, Володимир Зеленський просив ексканцлерку під час її візиту до Києва припинити блокаду закупівлі зброї у США, Литви та інших країн НАТО. Однак вона відповіла категоричною відмовою.

Часткове зняття вето

Буквально за кілька днів до закінчення терміну повноважень Меркель частково відмовилася від свого вето. Зокрема, наприкінці листопада Німеччина зняла заборону із протидронної зброї EDM4S-UA. Завдяки цьому Україна отримає 10 із 20 екземплярів у грудні 2021 року.

Водночас блокада гвинтівок зі США продовжується.

Український посол просить новий уряд переглянути позицію

Речник Міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що відомство зазвичай не коментує конфіденційні обговорення та рішення НАТО.

Водночас посол України у Німеччині Андрій Мельник у коментарі виданню закликав новий уряд все ж дати Україні можливість отримати цю зброю.

Продовжувати відмовлятися від оборонної зброї з псевдопацифістських причин в умовах цієї гострої загрози було б фатальною історичною помилкою для Німеччини та зрадою українського народу,

– зазначив Мельник.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Берлін блокує постачання Україні деякого озброєння через Альянс. Такі дії він вважає дуже несправедливими.

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