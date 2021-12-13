Немецкое издание сообщает, что с мая 2021 года Берлин прибегал к механизму в рамках Альянса, чтобы помешать другим членам НАТО продавать оружие Украине.

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Меркель блокировала поставку оружия Украине

Согласно информации издания, из-за вето Германии заблокированным было такое вооружение:

90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США,

20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Обе системы вооружения Украина оплатила еще в начале 2021 года через агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA). С тех пор Киев ждал его поставку. Однако в мае немецкие и нидерландские представители в совете агентства выступили против этой продажи и заблокировали ее.

Каждое решение о предоставлении Украине летальной поддержки через NSPA зависит от консенсуса союзников в отдельных случаях,

– отметила прессекретарка НАТО.

Почему Нидерланды поддержали Германию

Источник издания пояснил, что Нидерланды встали на сторону Германии по указанию из Берлина. Ведь правительство Меркель не хотело, чтобы все думали, что только оно выступает против продажи.

В августе, пишет издание, Владимир Зеленский просил экс-канцлера во время ее визита в Киев прекратить блокаду закупки оружия у США, Литвы и других стран НАТО. Однако она ответила категорическим отказом.

Частичное снятие вето

Буквально за несколько дней до истечения срока полномочий Меркель частично отказалась от своего вето. В частности, в конце ноября Германия сняла запрет с противодронного оружия EDM4S-UA. Благодаря этому Украина получит 10 из 20 экземпляров в декабре 2021 года.

В то же время блокада винтовок из США продолжается.

Украинский посол просит новое правительство пересмотреть позицию

Спикер Министерства иностранных дел Германии заявил, что ведомство обычно не комментирует конфиденциальные обсуждения и решения НАТО.

В то же время посол Украины в Германии Андрей Мельник в комментарии изданию призвал новое правительство все же дать Украине возможность получить это оружие.

Продолжать отказываться от оборонительного оружия с псевдопацифистских причин в условиях этой острой угрозы было бы роковой исторической ошибкой для Германии и предательством украинского народа,

– отметил Мельник.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Берлин блокирует поставки Украине некоторого вооружения через Альянс. Такие действия он считает очень несправедливыми.

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