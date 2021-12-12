Министр обороны отметил, что немецкое правительство в ноябре наложило вето на покупку винтовок для борьбы с дронами и антиснайперских систем через Агентство поддержки и закупок альянса.

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Они продолжают строить "Северный поток-2" и одновременно блокируют наше оборонительное оружие. Это очень несправедливо,

– сказал Алексей Резников.

Он добавил, что учитывая блокировку Германией закупок, Украина будет стремиться приобрести оружие через двусторонние соглашения с союзниками, в частности с США, Великобританией, Литвой и Францией.

Оружие для Украины из Германии