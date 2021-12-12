Министр обороны отметил, что немецкое правительство в ноябре наложило вето на покупку винтовок для борьбы с дронами и антиснайперских систем через Агентство поддержки и закупок альянса.
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Они продолжают строить "Северный поток-2" и одновременно блокируют наше оборонительное оружие. Это очень несправедливо,
– сказал Алексей Резников.
Он добавил, что учитывая блокировку Германией закупок, Украина будет стремиться приобрести оружие через двусторонние соглашения с союзниками, в частности с США, Великобританией, Литвой и Францией.
Оружие для Украины из Германии
- Президент Владимир Зеленский в июне призвал Германию предоставить Украине летальное оружие. Там отказываются предоставлять вооружение с начала войны на Донбассе.
- Однако, по информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, против предоставления вооружений якобы выступает глава МИД Германии Гайко Маас.
- В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что имеет открытую позицию в вопросе поставок оружия.